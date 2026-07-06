Lionel Scaloni definió el 11 y confirmó que Leandro Paredes será titular contra Egipto

El entrenador argentino anticipó que el mediocampista saldrá desde el inicio en el encuentro de este martes por los octavos de final. También habló del rival, de la eliminación de Brasil y de la clasificación de España.

En la previa del duelo contra Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 , Lionel Scaloni confirmó que ya tiene definido el once que saldrá en busca de la clasificación. Si bien no dio precisiones al respecto, confirmó que Leandro Paredes jugará desde el inicio. El entrenador también habló del rival, de la eliminación de Brasil y de la clasificación de España.

"El equipo lo tengo" , dijo al comenzar la conferencia de prensa en el estadio de Atlanta, donde Argentina jugará desde las 13hs el encuentro ante la selección africana. Consultado sobre cuál será el once, el técnico señaló que recién se los dará a los jugadores este martes, pero reconoció que habrá cambios. "Más o menos saben por dónde va el tema", señaló luego de hacer referencia a diversas publicaciones en la prensa que dieron cuenta de quiénes podrían meterse en el equipo.

Minutos después, al calor de la conferencia, el entrenador puso el foco en el mediocampista de Boca Juniors. "Leandro está disponible y va a jugar" , confirmó. Al exRoma y PSG lo definió como "un jugador fundamental" para el equipo debido a la dinámica que le da al juego. "El cinco en la mayoría de los partidos (del ciclo) ha sido él. Cuando la pelota pasa por Paredes se distribuye bien y el equipo se encuentra cómodo y encontramos jugadores a otras alturas, con un pase más vertical", expresó.

Hasta ahora su lugar como cinco posicional lo ocupó Alexis Mac Allister, a quien destacó por haberse desempeñado en una posición que no es la suya. "Con Alexis el equipo jugó bien. Ha hecho un esfuerzo bárbaro porque no es su posición", continuó el técnico.

Los cambios de posición fueron obligados por la lesión que arrastraba Paredes en la previa del Mundial. "Leandro vino lesionado. Es simple. No tiene otra lectura", señaló y explicó que ese fue el motivo de su salida: "Lamentablemente ha venido lesionado con Boca. Hizo un esfuerzo para llegar. El suplente ideal era Alexis. Enzo (Fernández) en su equipo ha jugado más llegando al área. Optamos que cuando no estaba Leandro juegue Alexis. El motivo principal es que Leandro estaba lesionado”.

Los cambios con el ingreso de Paredes

Con el ingreso de Paredes al equipo, el entrenador afirmó que buscará defenderse con más posesión, lograr pases verticales entre líneas y evitar que se repitan las transiciones rápidas que tuvo Cabo Verde. "Hay que estar un poco más finos en eso. No hacer las jugadas tan rápidas. Cuando se recupera, no intentar llegar en uno o dos toques al arco. Es un aspecto que hemos visto en los últimos partidos, querer atacar al arco antes de juntar pases. Es un poco la idea de mañana”, explicó.

Respecto a Egipto, Scaloni no dudó en afirmar que es "una muy buena selección" que además de tener "jugadores de jerarquía" también cuenta con un entrenador que viene hace tiempo trabajando con ellos. "Tiene una idea marcada de juego. Juegan bien. Es verdad que ganó un partido de cuatro y los otro los empató, pero tuvo una línea de juego para complicar a los rivales. Mañana hará lo mismo. Es un rival complicado”, aseguró.

En otro pasaje de la conferencia, el entrenador se refirió al desgaste físico y habló en particular del capitán, Lionel Messi. “Leo está bien a pesar de jugar 120 minutos el otro día y tener 39 años. Y si tiene (alguna molestia), no me lo dijo. Jugará igual”, dijo entre risas.

#SelecciónMayor Hasta ahí la palabra de Lionel Scaloni en la previa del encuentro de mañana ante Egipto. pic.twitter.com/COJeQsB0br — Selección Argentina (@Argentina) July 6, 2026

El camino de España y una posible final con Argentina

El entrenador también habló sobre las dificultades que presenta este mundial para las selecciones que llegaron como posibles candidatas. "España, en cinco partidos, va de menos a más. Es evidente. No han sido todos regulares. Eso indica que el Mundial es complicado", dijo a raíz de los viajes, el calor y las canchas.

"Hay muchos aspectos que hacen que no se pueda ver un favoritismo grande. El otro día le costó un montón a Francia con Paraguay. No solo por lo que es Paraguay, sino por aspectos como el calor, el horario, la cancha o el partido que se para en el minuto 20", agregó y no dudó en afirmar que no es "un Mundial normal".

Para Scaloni, hasta ahora ninguna selección marcó "una diferencia grande" respecto a las demás, aunque consideró que en una hipotética final podrían llegar por un lado del cuadro o España o Francia. ¿Donde podrían cruzarse? "Ojalá en la final. Yo la firmo, pero ambos tenemos camino por hacer”, dijo respecto de los españoles.

A propósito de las dificultades que se presentan en este Mundial, también habló de la eliminación de Brasil. “Vi un rato el partido, estábamos entrenando. Lo vi cortado. Un poco de lo mismo. Noruega es un muy buen equipo. Creo que si Endrick mete esa pelota con el 0-0, hoy estamos hablando de otra cosa. Es la realidad del fútbol. Quedó eliminado como nos pudo pasar a nosotros. Se enfrentó a un gran rival, es la realidad. Nosotros estamos alerta, porque Egipto es un buen rival”, cerró.