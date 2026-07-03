Argentina le ganó a Cabo Verde por 3-2 en un partido para el infarto. Los de Lionel Scaloni obtuvieron la calcificación a los octavos de final del Mundial 2026 donde se enfrentarán con Egipto.
Argentina clasificó a octavos y se enfrentará a Egipto en el Mundial 2026: horario, TV y dónde se juega
Los de Lionel Scaloni disputarán una nueva fase decisiva tras eliminar a Cabo Verde en 16avos. Cuándo y dónde será el partido.
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Así están los octavos del Mundial 2026: todos los cruces, el fixture completo y cuándo se juega cada partido
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Mundial 2026: el historial entre la Selección argentina y Egipto
La "Albiceleste" disputará el próximo partido de fase definitoria el martes 7 de julio ante otra selección africana. Los Faraones llegarán al duelo tras una victoria en la tanda de penales por 4 a 2 a Australia, luego de igualar 1 a 1 en el partido.
El encuentro se jugará desde las 13hs de Argentina en el estadio de Atlanta. En la previa, la vigente campeona aparece como la gran favorita para avanzar gracias a la calidad de su plantel y a la presencia de Messi. Es una de las máximos candidatas a conquistar nuevamente el título.
El historial
Los Faraones llegan con la confianza por las nubes después de superar una exigente fase frente a Australia. El equipo africano ha demostrado orden, personalidad y capacidad para competir frente a cualquier rival, por lo que afrontará el posible cruce sin complejos y con la ilusión de seguir haciendo historia.
La Selección argentina tiene un historial escaso ante Egipto, al registrar tan solo 4 encuentros oficiales, todos los partidos culminados en victorias, contando las distintas categorías y competiciones aunque jamás se cruzo en la Copa Mundial.
Quien se imponga en ese partido se enfrentará al ganador de Suiza vs Colombia o Ghana.
Cuándo juegan Argentina vs Egipto
Argentina enfrentará a Egipto el próximo martes 7 de julio desde las 13hs en Atlanta, EEUU, en un duelo decisivo por los octavos de final. Ambas selecciones saldrán en busca del boleto a los cuartos de final.
- Día y horario: Martes 7 de julio 13hs - Estadio Atlanta
- TV: TyC Sports, Telefé, TV Pública, ESPN Premium y DSports
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