Argentina clasificó a octavos y se enfrentará a Egipto en el Mundial 2026: horario, TV y dónde se juega + Agregar ámbito en









Los de Lionel Scaloni disputarán una nueva fase decisiva tras eliminar a Cabo Verde en 16avos. Cuándo y dónde será el partido.

Lionel Messi y Mohamed Salah.

Argentina le ganó a Cabo Verde por 3-2 en un partido para el infarto. Los de Lionel Scaloni obtuvieron la calcificación a los octavos de final del Mundial 2026 donde se enfrentarán con Egipto.

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La "Albiceleste" disputará el próximo partido de fase definitoria el martes 7 de julio ante otra selección africana. Los Faraones llegarán al duelo tras una victoria en la tanda de penales por 4 a 2 a Australia, luego de igualar 1 a 1 en el partido.

El encuentro se jugará desde las 13hs de Argentina en el estadio de Atlanta. En la previa, la vigente campeona aparece como la gran favorita para avanzar gracias a la calidad de su plantel y a la presencia de Messi. Es una de las máximos candidatas a conquistar nuevamente el título.

#FIFAWorldCup



#Argentina 3 (Lionel #Messi, Lisandro Martínez y Cristian Romero) #CaboVerde 2 (Deroy Duarte y Sidny Lopes)



¡Final del partido!



¡¡¡#VamosArgentina!!!



Nos vemos el próximo martes en el duelo ante #Egipto pic.twitter.com/k8yLHnTzA6 — Selección Argentina (@Argentina) July 4, 2026 El historial Los Faraones llegan con la confianza por las nubes después de superar una exigente fase frente a Australia. El equipo africano ha demostrado orden, personalidad y capacidad para competir frente a cualquier rival, por lo que afrontará el posible cruce sin complejos y con la ilusión de seguir haciendo historia.

La Selección argentina tiene un historial escaso ante Egipto, al registrar tan solo 4 encuentros oficiales, todos los partidos culminados en victorias, contando las distintas categorías y competiciones aunque jamás se cruzo en la Copa Mundial.

Quien se imponga en ese partido se enfrentará al ganador de Suiza vs Colombia o Ghana. Cuándo juegan Argentina vs Egipto Argentina enfrentará a Egipto el próximo martes 7 de julio desde las 13hs en Atlanta, EEUU, en un duelo decisivo por los octavos de final. Ambas selecciones saldrán en busca del boleto a los cuartos de final. Día y horario: Martes 7 de julio 13hs - Estadio Atlanta

Martes 7 de julio 13hs - Estadio Atlanta TV: TyC Sports, Telefé, TV Pública, ESPN Premium y DSports