Argentina remontó un partido para el infarto, le ganó a Egipto sobre el final y está entre los mejores ocho del Mundial

La Selección estuvo abajo por 2 a 0 por durante 80 minutos, pero en los diez finales logró convertir tres goles para llevarse el partido. Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández se encargaron de guiar al equipo a los cuartos de final.

Lionel Messi volvió a convertir para Argentina en la remontada de este martes frente a Egipto.

En una ráfaga de diez minutos, la Selección argentina le dio vuelta un partido épico a Egipto y se impuso por 3-2. Los de Lionel Scaloni clasificaron a los cuartos de final del Mundial 2026 y ratificaron su rol de candidatos.

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Egipto se había puesto en ventaja a través de Yasser Ibrahim y Mostafa Ziko, pero la Albiceleste se despertó en el final y revirtieron la historia gracias a los goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández.

La Selección comenzó el partido con el mismo ritmo de los encuentros anteriores y a los 15 minutos recibió un tremendo baldazo de agua fría. Ibrahim le ganó arriba a Lisandro Martínez y abrió el marcador con un gran cabezazo.

Desde ese momento, los dirigidos por Scaloni comenzaron a ser más directos en cada ataque, con Leandro Paredes como arquitecto de las jugadas y Enzo Fernández, Alexis Mac Allister moviéndose por el frente de ataque junto a Julián Álvarez y Lionel Messi.

Así empezaron a llegar las ocasiones claras de gol. La primera fue un penal que llegó tras una falta sobre Nicolás Tagliafico tras una asistencia de Messi. El capitán tuvo el empate, pero el arquero egipcio Mostafa Shobeir Oufa fue más y se lo atajó.

#ARG 0 – 1 #EGY | 20' PT | ¡Lo tuvo Messi! El capitán se hizo cargo del penal, pero Mostafa Shobeir adivinó el palo y mantuvo la ventaja para Egipto.



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Luego llegó un cabezazo de Alexis Mac Allister y un remate clarísimo dentro del área, pero Shobeir Oufa se volvió a lucir con dos increíble atajadas.

En el complemento, Argentina salió a buscar el empate, pero se enfrentaba al bloque bajo de los egipcios. Para colmo, los africanos tuvieron el segundo de contra: Mostafa Ziko anotó a los 15 del segundo tiempo, pero el gol fue anulado por una falta previa a Lisandro Martínez.

Minutos después, pese al llamado de atención, Ziko fue el encargado de poner el 2 a 0 que parecía definitivo a los 22 minutos de la segunda mitad con una contra prácticamente calcada a la anterior.

¡¡¡GOOOOOOOOOOLLLL DE AAAAAARGEEEEENTINAAAAA!!!



MESSI LE ROMPIÓ EL ARCO A OUFA Y PUSO EL 2-2. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/gK4Ycq8Zq6 — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

La remontada de Argentina

Cuando parecía que las esperanzas argentinas se diluían, Argentina descontó por vía área. A Los 79 minutos, el “Cuti” Romero acertó con un tremendo cabezazo tras un preciso centro de Messi que le dio vida a la selección.

Tres minutos más tarde, Messi estampó el empate con una tremenda volea dentro del área que gritó con todas sus fuerzas. Con ese gol, Argentina llegaba al alargue, pero lejos de conformarse fue por más.

ENZO APARECIÓ PARA EL 3 A 2



Sobre el final, Enzo Fernández marcó el 3 a 2 para Argentina ante Egipto por los octavos de final de la Copa mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/gSML2Jiqyd — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

En el cierre del partido, llegó el gol de la victoria de la Selección argentina. A los 47 del complemento, Enzo Fernández coronó una contra: cabeceó con muchísima precisión gracias a un centro perfecto de Lautaro Martínez.

La épica victoria del seleccionado le permitió acceder a la siguiente ronda. En los cuartos de final, se enfrentará al ganador de Colombia y Suiza, quienes juegan esta tarde desde las 17hs.