La intimidad del festejo de la Selección tras la remontada ante Egipto: cantos, abrazos y un emotivo mensaje para Messi + Agregar ámbito en









Después del agónico 3-2 que clasificó a la Argentina a los cuartos de final, los jugadores celebraron en el vestuario de Atlanta. Otamendi compartió imágenes de la intimidad del plantel y le dedicó unas palabras al capitán.

El plantel argentino desató toda su alegría en el vestuario tras la histórica remontada frente a Egipto. Otamendi publicó los festejos y un sentido mensaje para Lionel Messi.

La Selección Argentina vivió una noche inolvidable en Atlanta. Después de remontar un 2-0 y vencer 3-2 a Egipto con un agónico gol de Enzo Fernández, el plantel celebró con una explosión de emoción en el vestuario, donde los jugadores cantaron, se abrazaron y descargaron toda la tensión acumulada tras una clasificación épica a los cuartos de final del Mundial 2026.

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Las imágenes de la intimidad del festejo fueron compartidas por Nicolás Otamendi, quien ingresó en los minutos finales del encuentro y publicó un video en sus redes sociales. "A cuartos", escribió el defensor junto a una grabación en la que se observa a todo el plantel entonando el tradicional tema de cancha: "Señores dejo todo, me voy a ver a Argentina... Porque los jugadores me van a demostrar... Que salen a ganar, quieren salir campeón...".

#SelecciónMayor SIMPLEMENTE GRACIAS JUGADORES!!!! #TODOSJUNTOS pic.twitter.com/ZyFDFsdgvU — Selección Argentina (@Argentina) July 7, 2026 En medio de la celebración también quedaron registrados algunos comentarios espontáneos del grupo. De fondo se escucha a Alexis Mac Allister decir: "Ahora a descansar, muchachos", mientras otro futbolista grita "¡Un partido más!". Sobre el final del video, Otamendi resume el clima del vestuario con una frase que despertó miles de reacciones: "Estamos re locos".

El experimentado defensor también compartió una fotografía junto a Lionel Messi, abrazándolo tras la clasificación, acompañada por un sentido mensaje para el capitán: "Sos nuestra bandera, enano. La Argentina y el mundo está feliz si vos estás feliz", junto a corazones celestes y blancos y el emoji de una cabra.

THIS TEAM pic.twitter.com/kgM6NWdKbm — Selección Argentina in English (@AFASeleccionEN) July 7, 2026 La euforia también se trasladó al resto del plantel. Thiago Almada, quien en esta oportunidad comenzó el encuentro entre los suplentes, publicó una imagen desde el banco junto a Exequiel Palacios y Otamendi, acompañada por una breve frase: "A cuartos", reflejando la felicidad del grupo tras uno de los triunfos más emocionantes de la Copa del Mundo.

They'll never let us down pic.twitter.com/Z0FSAkRVjf — Selección Argentina in English (@AFASeleccionEN) July 7, 2026