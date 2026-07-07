Angustias que son placeres

Lionel Messi rompe en llanto después de la clasificación a cuartos de final, mientras el Cuti Romero o abraza tras otra noche de sufrimiento y desahogo para la Selección Argentina. @Argentina

Enviado Especial al Mundial.- Leo Messi llora como un chico en un rincón y todos van a abrazarlo, no solamente sus ad láteres Rodrigo de Paul y Leandro Paredes. La imagen es, además de conmovedora, emblemática: Argentina ganó con angustia, otra vez. Desconozco si hay tipos de angustia, pero esta debe ser muy especial, debe provenir de alguna cepa que pertenece pura y exclusivamente a este mundo de camisetas celeste y blancas que están cómodos y fresquitos rodeados del aire acondicionado del Mercedes Benz Arena, de la bella ciudad de Atlanta.

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Es una angustia que termina en placer, en un placer extremo, delicado, fascinante, que aquellos a los que no les interesa el fútbol o solo se sientan a ver un partido cada cuatro años, se pierden de manera increíble. Lo que pasó en esta victoria de la Selección Argentina hoy es épico, inolvidable, histórico. El rival fue Egipto, es cierto, y también es real que recién pasamos a Cuartos del Mundial 2026 y queda una vida por jugar. Pero en el fútbol, es maravilloso saber con qué contás.

Argentina hizo un pésimo partido contra Cabo Verde. Entonces, Scaloni cambió a tres jugadores. Más allá de un gran rendimiento de Paredes, de un aceptable partido de Tagliafico y de que Julián Álvarez no encuentra su mejor forma, el DT cambia, prueba, estudia, hace autocrítica interna, busca esquemas que le hagan la vida mas fácil a sus jugadores. Eso es lo que sabemos. Messi da otras garantías, aun en un partido como el de Egipto, en el que quedó herido por el penal fallado —el segundo consecutivo— y no pudo durante un largo lapso hacer la diferencia que uno espera que haga. El tema es que Leo tiró el centro para el gol de Cuti Romero y metió el gol más difícil, el del empate. ¿Cómo explicamos a quien tiene esta última imagen que Messi no repitió en general lo de los cuatro partidos anteriores y decidió el resultado contra Egipto?

Este placer, decía antes, está precedido por una gran angustia. Por eso se disfruta mas. Por eso, nuestras voces siguen por lo alto y van con una camiseta celeste y blanca por extrañas calles de Estados Unidos. Por eso, desde vietnamitas hasta chinos, pasando por rusos e indios, la Selección Argentina crece y crece y gana con lo justo, pero con un fervor y un compromiso que dan ganas de acompañarlos hasta el final.