12 años después, Argentina vuelve a enfrentar a Suiza con un solo sobreviviente de Brasil 2014 + Agregar ámbito en









La Albiceleste reeditará el cruce de los octavos de final del Mundial de Brasil. De aquel equipo que avanzó con el gol de Ángel Di María, solo Lionel Messi sigue en la Selección.

Argentina y Suiza volverán a enfrentarse en un Mundial doce años después del recordado cruce de Brasil 2014.

La Selección argentina volverá a enfrentarse con Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026 y reeditará uno de los cruces más recordados de la última década. Doce años después del triunfo por 1-0 en Brasil 2014, conseguido gracias al agónico gol de Ángel Di María en el tiempo suplementario, solo Lionel Messi permanece en el plantel nacional y buscará conducir nuevamente a la Albiceleste entre los cuatro mejores del torneo.

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El antecedente entre ambos seleccionados remite inmediatamente al 1 de julio de 2014, cuando el equipo dirigido por Alejandro Sabella eliminó a Suiza en los octavos de final del Mundial de Brasil. Después de un partido muy cerrado, Messi asistió a Ángel Di María, que marcó el único gol del encuentro a dos minutos del final del tiempo suplementario y desató el festejo argentino.

Sin embargo, el paso del tiempo transformó por completo a aquel plantel. De los 14 futbolistas argentinos que participaron de ese compromiso, solo Messi volverá a decir presente en un partido mundialista frente al conjunto europeo. A sus 39 años, el capitán, actualmente en Inter Miami, mantiene una vigencia excepcional y continúa siendo la gran referencia futbolística de la Selección que dirige Lionel Scaloni.

La Albiceleste reeditará ante Suiza uno de los partidos más recordados de su camino hacia la final de Brasil 2014. Qué fue de los protagonistas de Brasil 2014 Mientras Messi sigue escribiendo capítulos con la camiseta argentina, el resto de los integrantes de aquel equipo tomó caminos muy diferentes. Sergio Romero, tras su último paso por Argentinos Juniors, continúa en actividad, al igual que Marcos Rojo, quien juega en Racing a los 36 años, y Ángel Di María, referente de Rosario Central. Ninguno de ellos, sin embargo, forma parte del plantel que disputa el Mundial 2026.

La mayoría de los protagonistas de aquella generación ya colgó los botines. Entre ellos aparecen Pablo Zabaleta, Ezequiel Garay, Federico Fernández, Ezequiel Lavezzi, Rodrigo Palacio, Lucas Biglia, Gonzalo Higuaín y José María Basanta, todos con extensas trayectorias en el fútbol europeo y argentino antes de retirarse de la actividad profesional.

El paso del tiempo transformó por completo a la Selección: solo Lionel Messi sigue en el plantel mundialista. Del césped al banco de suplentes Otros dos referentes de aquel plantel también dejaron de jugar, aunque permanecieron ligados al fútbol desde otro rol. Fernando Gago inició su carrera como entrenador, dirigió a Racing y Boca, y actualmente atraviesa una etapa en Universidad de Chile. Javier Mascherano, por su parte, también se inclinó por la dirección técnica y recientemente estuvo al frente de Inter Miami, donde volvió a compartir el día a día con Messi. El recorrido de esos nombres refleja el profundo recambio generacional que atravesó la Selección argentina durante la última década. De un equipo que alcanzó la final del Mundial de Brasil 2014, solo Messi continúa siendo protagonista en una Copa del Mundo y sostiene un lugar privilegiado en la historia del seleccionado. Messi, el puente entre dos generaciones El nuevo enfrentamiento ante Suiza tendrá un significado especial para el capitán argentino. Doce años después de aquella asistencia inolvidable para Di María, volverá a medirse con el mismo rival, aunque rodeado de un plantel completamente diferente y con la ilusión intacta de conquistar otro Mundial. Convertido en el único sobreviviente de aquel cruce, Lionel Messi será el nexo entre la generación que llegó a la final en Brasil 2014 y la que ahora buscará meterse en las semifinales del Mundial 2026. Su presencia vuelve a unir dos momentos históricos de la Albiceleste frente a un rival que ya forma parte de su memoria mundialista.