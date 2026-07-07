La racha negativa que rompió Argentina: por primera vez ganó un partido que iba perdiendo en el entretiempo + Agregar ámbito en









Con la victoria por 3-2 ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, los dirigidos por Lionel Scaloni se desprendieron de una marca con la que cargaba el seleccionado desde Suecia 1958.

La Selección argentina le ganó 3-2 a Egipto y se clasificó a cuartos de final del Mundial 2026. @Argentina

Con la victoria agónica de la Selección argentina este martes frente a Egipto por 3-2, además de conseguir la clasificación a cuartos de final del Mundial 2026, la Albiceleste rompió una racha negativa: es la primera vez en la historia de las Copas del Mundo que gana un partido que se fue al entretiempo perdiendo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los dirigidos por Lionel Scaloni se fueron al vestuario 1-0 abajo contra los africanos que ganaban por un gol convertido por Yasser Ibrahim a los 15 minutos. Los Faraones en el segundo parcial estiraron la diferencia con dos goles más, aunque uno fue anulado a manos del VAR por una falta a Lisandro Martínez.

Argentina, a diez minutos del final, comenzó una remontada épica: Cristian Romero anotó el primero de cabeza a los 79, Lionel Messi empató el marcador con un remate potente adentro del área y Enzo Fernández con un cabezazo consiguió el triunfo de película en el tiempo adicional.

@Argentina En los cuartos de final de Sudáfrica 2010 había sido la última vez que Argentina se iba abajo en el marcador al entretiempo. Aquella ocasión había sido con Diego Maradona como técnico de la Selección y con Alemania como rival. La victoria fue 4-0 para los teutones.

En la fase de grupos de Suecia 1958, el Mundial con la peor actuación histórica de Argentina, la Albiceleste sufrió una goleada por 6-1 ante Checoslovaquia. Aquel día comenzó una racha negativa que se extendió durante 10 partidos y se rompió este martes.

Argentina-Italia 1990, el día que Argentina estuvo a punto de ganar un partido que perdía hasta el entretiempo Por las semifinales del Mundial 1990, Argentina se enfrentó a Italia, los locales. A los 18 minutos, Salvatore Schillaci anotó el primer gol para la Azzura que se fue a los vestuarios con ventaja en el marcador. En las semifinales del Mundial de 1990, Argentina le ganó 4-3 en penales a Italia luego de empatar 1-1 en el tiempo regular. AFA En el segundo parcial, Claudio Cannigia empató el partido que terminó en penales con victoria argentina y Sergio Goycochea como héroe. A pesar de que el equipo liderado por Diego Maradona en aquella ocasión logro el pase a la final, al definirse el encuentro en la tanda de penales no se lo considera como una victoria en tiempo regular.