La Selección Argentina logró un triunfo histórico y agónico por 3-2 ante Egipto y logró la clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026.
7 de julio 2026 - 16:11
Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina en el Mundial 2026: día y horario
Conocé cuando volverá a tener acción el seleccionado nacional en la Copa del Mundo tras el triunfo agónico frente a Egipto.
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De esta manera, en la próxima la fase de eliminación directa la "Albiceleste" se enfrentará al ganador del cruce de octavos que disputarán las selecciones de Suiza y Colombia.
Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina en el Mundial 2026
Luego de superar a Egipto en octavos, la Selección Argentina volverá a jugar por los cuartos de final el próximo sábado 11 de julio, a partir de las 22:00, en Kansas City.
Por dónde ver a la Selección Argentina en vivo en televisión
- TV Pública, DSports, Telefé, TyC Sports y ESPN Premium.