Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina en el Mundial 2026: día y horario + Agregar ámbito en









Conocé cuando volverá a tener acción el seleccionado nacional en la Copa del Mundo tras el triunfo agónico frente a Egipto.

Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina en el Mundial 2026: día y horario @Argentina

La Selección Argentina logró un triunfo histórico y agónico por 3-2 ante Egipto y logró la clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026.

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De esta manera, en la próxima la fase de eliminación directa la "Albiceleste" se enfrentará al ganador del cruce de octavos que disputarán las selecciones de Suiza y Colombia.

Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina en el Mundial 2026 Luego de superar a Egipto en octavos, la Selección Argentina volverá a jugar por los cuartos de final el próximo sábado 11 de julio, a partir de las 22:00, en Kansas City.

Por dónde ver a la Selección Argentina en vivo en televisión TV Pública, DSports, Telefé, TyC Sports y ESPN Premium.