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7 de julio 2026 - 16:11

Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina en el Mundial 2026: día y horario

Conocé cuando volverá a tener acción el seleccionado nacional en la Copa del Mundo tras el triunfo agónico frente a Egipto.

Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina en el Mundial 2026: día y horario

Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina en el Mundial 2026: día y horario

@Argentina

La Selección Argentina logró un triunfo histórico y agónico por 3-2 ante Egipto y logró la clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026.

De esta manera, en la próxima la fase de eliminación directa la "Albiceleste" se enfrentará al ganador del cruce de octavos que disputarán las selecciones de Suiza y Colombia.

Informate más

Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina en el Mundial 2026

Luego de superar a Egipto en octavos, la Selección Argentina volverá a jugar por los cuartos de final el próximo sábado 11 de julio, a partir de las 22:00, en Kansas City.

Por dónde ver a la Selección Argentina en vivo en televisión

  • TV Pública, DSports, Telefé, TyC Sports y ESPN Premium.

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