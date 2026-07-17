Emiliano "Dibu" Martínez en la previa de la final contra España: "Me siento muy tranquilo en estas instancias"

El arquero brindó una conferencia de prensa en Nueva York, analizó los puntos altos contra Inglaterra en semifinales del Mundial 2026 y habló sobre su fractura en la mano derecha.

En la previa a la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, Emiliano "Dibu" Martínez habló en conferencia de prensa este viernes aseguró que está tranquilo , hablo de la evolución de la lesión que sufrió previo a la Copa del Mundo y evitó referirse sobre su posible retiro del seleccionado nacional.

“Primero hay que ganar. Solo me enfoco en ganar , no pienso más allá de eso. Hace años que venimos construyendo algo que, la verdad, es difícil de decirlo con palabras. A veces lloro solo de pensar en lo que hemos conseguido ”, comenzó el arquero argentino en el Javits Center de Nueva York al ser consultado sobre su posible retiro si consigue el bicampeonato con Argentina.

“ Me siento muy tranquilo en estas instancias. Porque mucha gente piensa que el arquero ataja bien solamente atajando buenas pelotas y, al final, el arquero va mucho más allá de eso ”, aseguró Dibu. “Es el mensaje previo al partido, la postura en el arco, ser agresivo para salir en un centro, jugar bien la pelota hacia atrás y estar tranquilo. Contra Inglaterra, creo que durante los primeros 40 segundos me presionaron muy fuerte. Después vieron que salimos jugando, se tiraron un poco atrás y no me presionaron ”, continúo sobre el partido de las semifinales.

“Son cosas futbolísticas de las que mis compañeros se dan cuenta: ‘Mirá, Dibu está tranquilo’. Al final, los chicos son tan buenos jugando al fútbol que yo les tengo que demostrar seguridad y tranquilidad desde atrás. Cuando saben que están tranquilos y miran hacia atrás, ellos solamente se enfocan hacia adelante ”, analizó el arquero del Aston Villa.

Al ser consultado por la fractura en el dedo anular de su mano derecha sufrida en la final de la Europa League, Martínez afirmó que todavía “le sigue doliendo” pero que se siente muchísimo mejor y que a pesar de que todos los especialistas a los que consultó le dijeron que debía operarse, pudo evitar pasar por el quirófano.

“Estoy disfrutando este Mundial mucho más que el anterior”, confirmó el arquero argentino y afirmó que sufrió mucho después del debut contra Arabia Saudita en 2022. A pesar de su rol decisivo en las tandas de penales de Qatar, analizó: “Creo que ahora estoy jugando mejor con los pies y que mis tomas de decisiones son muchísimo mejores que antes”.

Sobre España, el rival al que Argentina enfrentará en la final, Emiliano Martínez afirmó que es una “gran selección” y que tienen un gran entrenador. “Ellos tienen sus armas, pero nosotros también tenemos las nuestras. Ojalá sea un partido que los espectadores puedan recordar durante mucho tiempo”, concluyó.

Emiliano Martínez sobre cómo quiere ser recordado en Argentina

“Me gustaría que nos recuerden como a cualquier argentino: somos trabajadores, nunca nos damos por vencidos y, aunque las cosas nos cuesten, siempre salimos adelante, como lo estamos haciendo en este Mundial”, declaró Dibu en conferencia de prensa.

“Los chicos que hoy están en la Selección vienen de familias humildes, de padres trabajadores, como cualquier argentino, que tienen que trabajar tanto el hombre como la mujer. Me incluyo: mi mamá y mi papá fueron trabajadores toda la vida”, cerró el arquero argentino.