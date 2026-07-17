Lionel Scaloni palpitó la final ante España: "Jugaremos a lo Argentina" + Agregar ámbito en









El entrenador de la Selección argentina brinda una conferencia de prensa desde el Javits Center de Nueva York, a dos días de la definición en el MetLife Stadium.

Lionel Scaloni habla en la previa de la final del Mundial 2026 ante España.

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, brinda este viernes una conferencia de prensa en la previa de la final del Mundial 2026 ante España, que se disputará el domingo desde las 16 en el MetLife Stadium.

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El técnico analiza el encuentro frente al conjunto dirigido por Luis de la Fuente, se refiere al estado de sus jugadores y comienza a despejar las dudas sobre la formación para buscar el bicampeonato mundial.

La conferencia se realiza después de la participación de Emiliano “Dibu” Martínez, quien también tomó la palabra durante la jornada de atención a los medios organizada por la FIFA.

@emi_martinez26 A diferencia de lo ocurrido en instancias anteriores, la FIFA dispuso una modificación en los cronogramas de ambos seleccionados de cara a la final. Este viernes quedó habilitado como el día de acceso a la prensa, en el que los medios pueden dialogar con un jugador y el DT de cada plantel. Además, tendrán acceso a los primeros 15 minutos del entrenamiento del sábado, ya que el de hoy se realizó a puertas cerradas.

Los cambios que podría hacer Scaloni para enfrentar a España La formación titular que saldrá a la cancha en el MetLife Stadium de Nueva Jersey podría sufrir hasta tres modificaciones con respecto al equipo que enfrentó a Inglaterra.

Para la consideración del cuerpo técnico de Scaloni, hay jugadores como Nicolás González y Gonzalo Montiel que ganaron terreno para meterse en el equipo. Otra cuestión de fondo es el caso Rodrigo De Paul: siendo el segundo máximo referente del equipo (después de Messi), fue suplente ante Ingleterra pero tuvo un muy buen ingreso en el segundo tiempo.