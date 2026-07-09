Las dudas de Lionel Scaloni en la formación de Argentina para enfrentar a Suiza

El equipo argentino jugará los cuartos de final este sábado por la noche ante el duro conjunto europeo con el objetivo de meterse entre los cuatro mejores del Mundial.

A dos días del encuentro en el que definirá si puede alcanzar la semifinal del Mundial 2026 , un Rubicón que frenó a la Selección argentina durante una gran cantidad de años, Lionel Scaloni comienza a definir al equipo que elegirá como titular para los cuartos de final, ante Suiza.

El entrenador presenció el entrenamiento posterior al exigente duelo ante Egipto, en el que únicamente hicieron trabajos de campo los suplentes y los titulares que fueron reemplazados durante el encuentro, y se encuentra en horas en las que deberá decidir qué cambios hacer, en caso de considerarlos necesarios.

El seleccionado argentino enfrentará a Suiza el próximo sábado 11 de julio , desde las 22:00 (horario argentino) y en el Estadio Arrowhead de Kansas City , en Estados Unidos, en búsqueda de la séptima semifinal mundialista de su historia.

El tiempo corre y Scaloni tendrá apenas dos entrenamientos para poder definir a un equipo titular en un cruce de gran importancia frente a la Selección de Suiza, que clasificó a los cuartos de final al haberse impuesto ante Colombia por 4-3 en una tanda de penales.

La Selección viene de un duro enfrentamiento ante Egipto, en el que el combinado nacional tuvo que sufrir y apretar los dientes para reponerse a haber empezado en desventaja por 2-0 y remontar en los últimos 15 minutos, con goles del defensor Cristian “Cuti” Romero , el astro Lionel Messi y el mediocampista Enzo Fernández .

Argentina regresó a la concentración en Kansas y Scaloni comienza a definir el equipo

Así, como ya es costumbre, el primer entrenamiento posterior a un partido fue de muy ligera intensidad y con un grupo reducido de futbolistas, ya que quienes fueron titulares realizaron ejercicios regenerativos de gimnasio, sin practicar en campo.

La práctica con pelota fue para los suplentes, los que ingresaron al partido a la par de los que no lo hicieron, e incluyó poco trabajo con pelota, enfatizando los desplazamientos para recuperarse del desgaste generado por el vuelo de Miami a Kansas City, donde vuelven a concentrarse.

El primer entrenamiento posterior a un partido fue de muy ligera intensidad

En este contexto, Scaloni volverá a dirigir este miércoles una práctica con el plantel completo, en la que ya se espera que pare un once que se perfile para ser titular en el encuentro ante el elenco suizo, ya que no podrá entrenar el viernes para darle descanso suficiente a los futbolistas, en la etapa más exigente del torneo.

Así, quienes tienen el puesto asegurado son el arquero Emiliano “Dibu” Martínez, a pesar de no estar destacándose hasta el momento, los defensores Cristian Romero y Lisandro Martínez, y el astro Lionel Messi, además de la muy probable reaparición como titular del mediocampista Leandro Paredes.

Las dudas en la formación vs. Suiza

En los laterales de la defensa permanecen las dudas, como a lo largo del torneo. Por la derecha, Gonzalo Montiel tuvo un ingreso aceptable y podría imponerse por encima de Nahuel Molina, mientras que por el lado izquierdo Nicolás Tagliafico fue un arma fundamental en el ataque del equipo durante la primera parte pero sufrió en los retrocesos, por lo que Facundo Medina vuelve a aparecer como una opción.

En el mediocampo no se esperan grandes variantes, aunque los futbolistas elegidos hasta el momento no terminan de trascender, más allá de los buenos ingresos de Paredes.

A pesar de su gol decisivo, Enzo Fernández no está pesando en la faceta ofensiva; Alexis Mac Allister tuvo un buen primer tiempo ante Egipto pero no pudo mantener el nivel en el segundo, habiendo dejado el puesto de “5” posicional para jugar con más llegada al área rival, y Rodrigo De Paul viene siendo reemplazado en los últimos partidos.

La Selección argentina se entrenó en Kansas City, los titulares descansaron y Scaloni empieza a planear el partido del sábado contra Jordania. @Argentina

Como alternativas aparecen Thiago Almada y Nicolás González, que pueden jugar por el costado izquierdo en una línea de cuatro futbolistas, además de jugadores como el polifuncional Valentín Barco y los talentosos Nicolás Paz y Giovani Lo Celso, que parten desde atrás en la consideración hasta el momento.

En la delantera, tanto Julián Álvarez como Lautaro Martínez aportaron cosas positivas en el encuentro frente a Egipto, a pesar de estar imprecisos de cara al arco, y se destacó el tercer gol: el delantero del Atlético de Madrid, con su indiscutible despliegue y amor propio, retrocedió hasta el área propia para robarle la pelota al atacante Mohamed Salah e iniciar un contraataque, en el que el centrodelantero del Inter avanzó por la derecha y centró para el tanto de la sentencia.

Todavía con algunas dudas y sin un once que salga de memoria en los cinco partidos que lleva la Copa del Mundo, Lionel Scaloni deberá empezar a definir a sus titulares, con el objetivo de volver a disputar todos los partidos de un Mundial, al igual que hizo en la copa ganada en Qatar 2022.