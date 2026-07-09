El emocionante video de la Selección argentina con Favaloro tras la histórica remontada ante Egipto + Agregar ámbito en









La Asociación del Fútbol Argentino publicó una pieza audiovisual que combina imágenes del reconocido cardiólogo con la épica victoria por 3-2 en los octavos de final. El homenaje se volvió viral en las redes sociales.

El emocionante homenaje de la AFA a Favaloro tras la histórica remontada ante Egipto.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó un emotivo video que combina imágenes de archivo del médico René Favaloro con escenas de la histórica remontada de la Selección argentina ante Egipto en los octavos de final del Mundial 2026. La producción, difundida en las redes oficiales del combinado nacional, rápidamente se volvió viral entre los hinchas por el homenaje al reconocido cardiólogo y la manera en que retrató el sufrido triunfo del equipo de Lionel Scaloni.

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La pieza encontró en la figura del inventor del bypass coronario una metáfora para describir lo que vivió la Albiceleste en Atlanta: un partido que parecía perdido tras quedar 2-0 abajo, pero que terminó con una épica victoria por 3-2, gracias a una reacción colectiva que mantuvo con vida el sueño mundialista.

El homenaje que conmovió a los hinchas El video comienza con una frase que funciona como eje de toda la narración: "Si hay un país que sabe de corazón es Argentina". A partir de allí, las imágenes de Favaloro, extraídas de entrevistas, discursos y conferencias, se entrelazan con los gestos de preocupación de Scaloni y la tensión de los futbolistas mientras el marcador era adverso.

El paralelismo que propone la producción cobra fuerza con otra recordada reflexión del cardiólogo platense: "Deberá comprender con humildad que es necesario trabajar en equipo. Sacrificará lo individual en beneficio de lo colectivo". La frase adquiere un nuevo significado al acompañar la reacción de la Selección, que convirtió tres goles en apenas 13 minutos para revertir el resultado.

#SelecciónMayor Con el corazón ♥️ siempre. pic.twitter.com/EHkNWqmMkD — Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 9, 2026 La remontada comenzó con el descuento de Cristian "Cuti" Romero, continuó con el empate de Lionel Messi y se completó con el tanto decisivo de Enzo Fernández, que selló el 3-2 definitivo en el estadio de Atlanta. El video también muestra el desahogo de los futbolistas tras el gol de la clasificación y lo contrapone con las celebraciones de los hinchas en las calles de Buenos Aires, donde miles de personas festejaron el triunfo con abrazos, banderas y cánticos.

Hacia el final, la voz de Favaloro aporta el momento más emotivo del homenaje. "Es un día trascendental para la historia argentina. Creo que ha servido para demostrar que los argentinos están unidos", se escucha mientras las imágenes muestran a Messi visiblemente emocionado tras el pitazo final. Como cierre, la producción recupera otra frase del médico: "Ustedes deben entender que yo estoy profundamente emocionado", acompañada por las declaraciones de Scaloni una vez consumada la clasificación. La publicación generó una avalancha de comentarios y reacciones en las redes sociales, donde los fanáticos destacaron tanto la épica del triunfo como el homenaje al reconocido médico. La elección de Favaloro no fue casual: su figura representa la excelencia argentina y el simbolismo del corazón, un concepto que en el fútbol también se asocia con la entrega, la pasión y la resiliencia. Mientras el video continúa sumando reproducciones y mensajes de los hinchas, la Selección argentina ya piensa en su próximo desafío. El equipo de Scaloni enfrentará este sábado desde las 22 (hora argentina) a Suiza, en Kansas City, por los cuartos de final del Mundial 2026, con el objetivo de seguir avanzando en la defensa del título.