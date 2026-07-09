La Selección Argentina intensifica su preparación para el duelo ante Suiza en el Mundial + Agregar ámbito en









La Albiceleste completó una nueva práctica en Kansas City bajo las órdenes de Lionel Scaloni, con trabajos físicos, tácticos y de pelota a dos días del choque ante el conjunto europeo por los cuartos de final de la Copa del Mundo.

La Selección Argentina intensifica su preparación para el duelo ante Suiza en el Mundial.

La Selección argentina completó este jueves una nueva jornada de entrenamientos con la mira puesta en el partido ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará este sábado desde las 22.00 (hora argentina) en el Arrowhead Stadium de Kansas City, donde el equipo de Lionel Scaloni buscará avanzar a semifinales.

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El plantel campeón del mundo trabajó en la ciudad deportiva del Sporting Kansas, bajo las órdenes del cuerpo técnico. En el inicio de la práctica, el preparador físico Luis Martín encabezó las tareas en el gimnasio, donde los futbolistas realizaron ejercicios de zona media y baja distribuidos en diferentes estaciones. Luego, los trabajos continuaron en el campo de juego con actividades técnicas y recreativas con pelota.

Durante el tramo central del entrenamiento, Scaloni y sus asistentes llevaron adelante ejercicios futbolísticos enfocados en la posesión, la recuperación tras pérdida y la progresión ofensiva. La jornada finalizó con fútbol en espacios reducidos, dividido en tres bloques de diez minutos cada uno.

La Albiceleste completó una nueva práctica en Kansas City bajo las órdenes de Lionel Scaloni, con trabajos físicos, tácticos y de pelota a dos días del choque ante el conjunto europeo por los cuartos de final de la Copa del Mundo. @thiago_almada23 Además, la cuenta oficial de la Selección publicó imágenes y videos de la preparación del equipo para el próximo desafío ante Suiza. El material mostró un ambiente distendido dentro del grupo, con momentos de alegría, bromas y juegos entre los 26 futbolistas, además de las tareas físicas y tácticas habituales.

El seleccionado nacional atraviesa los días previos al encuentro con un clima de confianza, mientras busca mantener el rendimiento que lo llevó hasta esta instancia del torneo.

El cronograma de la Selección antes de los cuartos de final El cronograma del conjunto nacional continuará este viernes 10 de julio con el último entrenamiento antes del partido. La práctica comenzará a las 18:30 (hora de Estados Unidos) y contará con 15 minutos abiertos para la prensa. Posteriormente, tres jugadores participarán de una zona mixta con los periodistas acreditados. Por su parte, Lionel Scaloni brindará la conferencia de prensa habitual previa a cada encuentro del Mundial 2026 desde las 20:15 (hora de Estados Unidos), donde analizará el duelo frente al seleccionado suizo y el presente del equipo en la competencia.