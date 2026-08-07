Juanfer Quintero tiene nuevo equipo aunque necesita una curiosa condición para firmar el contrato + Agregar ámbito en









El colombiano volverá al equipo que lo cobijó entre 2016 y 2017 antes de llegar a River por primera vez. Además, el club y el jugador ya dieron sus palabras al respecto.

Juan Fernando Quinteró dejó River y jugará en el DIM de Colombia. @DIM_Oficial

Juan Fernando Quintero fue una de las novelas en el mercado de River después de irse libre y, tras varios rumores de que podía caer en el fútbol brasileño, finalmente jugará en el Deportivo Independiente Medellín de Colombia, donde ya jugó en 2016 y es muy querido por los hinchas.

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Lo curioso de este caso es que Quintero no firmará contrato hasta que el DIM no llegue a los 40.000 abonados en el estadio para poder solventar los gastos de esta nueva contratación. “Si hay algo que represente a la gente de la República Poderosa es el amor incondicional por estos colores y el hacer todos los esfuerzos necesarios para estar con el equipo de nuestros amores”, pusieron en el comunicado oficial.

Quintero en su paso por el DIM. @DIM_Oficial Y agregaron: “Juan Fernando Quintero e Independiente Medellín tienen historia pendiente, por eso, ambos nos esforzamos para volver a estar juntos. Pero para que la historia llegue a un final feliz hace falta la parte más importante, nuestra hinchada. Un estadio lleno cada fin de semana, el equipo del profe Amaranto y con Juanfer a bordo, serán una linda historia hasta el título que todos anhelamos”.

En su año jugando para El Poderoso de la Montaña, Quintero logró hacer 16 goles y uno de ellos fue justamente contra River por la Copa Libertadores de 2017. En ese encuentro, Juanfer y Marcelo Gallardo cruzaron palabras positivas en medio del partido y finalmente al año siguiente el técnico hizo la gestión para tenerlo en su equipo.

El saludo entre Quintero y Gallardo en 2017, cuando eran rivales. El comunicado del DIM, cierra: “Abrimos la tercera etapa de venta de abonos, para poder hacer real el regreso de Juanfer al club de sus amores, debemos ser 40 mil abonados, 40 mil almas que alentemos cada fin de semana en el Atanasio. Estamos seguros que volveremos a vivir la fiesta más hermosa en el Atanasio, con Juanfer vistiendo la sagrada. Solo con tu aliento, comprando tu abono, podremos hacer real la llegada de un hincha rojo, como nosotros, al club de nuestros amores”. Hasta el momento llevan 10.000 y van en busca del récord histórico del club.

El mensaje de Quintero Luego de que esta propuesta llegue a la gente y se haga viral en diferentes países, Juanfer subió un video a sus redes sociales. “Muy feliz de poder llegar a un acuerdo con el club, ustedes saben que el amor por el Medellín supera cualquier tipo de cosa, cualquier emoción, cualquier sentimiento". Esto hace referencia a que por más que no se llegue a la meta deseada, muy probablemente el enganche va a firmar igualmente su acuerdo contractual. Y por último, dijo: “Estoy feliz, contento, viviendo un sueño no solo para mí sino para mi familia y todos mis seres queridos. Es el equipo que amo, le deseo lo mejor. Agradezco en el alma a toda la junta directiva, a todo el club, y ahora faltan ustedes para que llenemos este estadio, que el Medellín sea una fiesta y todos podamos acompañar y vivir juntos esta linda alegría”, sentenció Juanfer.