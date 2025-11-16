Experiencia "Mí pobre angelito" en vísperas de Navidad: el hotel que te pone en la piel de Kevin McCallister por un día







El famoso lugar de hospedaje de lujo en la ciudad de Estados Unidos ofrece un paquete exclusivo, que recrea la mítica película de los 90.

EL Hotel Plaza de New York ofrece una experiencia "Mi pobre angelito" en vísperas de Navidad.

El Hotel Plaza de Nueva York recreó una experiencia inspirada en la película "Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York". Bajo el nombre "Solo en casa: Diversión en Nueva York", el paquete incluye un recorrido en limusina por los lugares icónicos de la película, como el Empire State, el Rockefeller Center, Central Park, el Carnegie Hall y el Radio City Music Hall. Durante el trayecto, los participantes disfrutan de una pizza grande de queso, igual que el personaje de Kevin McCallister.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Al regresar al hotel, los huéspedes reciben un sundae de 16 bolas de helado servido en la cama, tal como apareció en la película. El precio de esta experiencia comienza en 2.160 dólares, sin incluir impuestos, y varía según el tipo de habitación o suite elegida. Aunque el costo no es accesible, la experiencia ofrece una oportunidad única para revivir la nostalgia de los años 90.

Mi pobre angelito 2 donald trump.jpg El Hotel Plaza ofrece la experiencia "Mi pobre angelito" El Hotel Plaza colaboró con la Fundación Make-A-Wish para que niños y familias puedan vivir esta experiencia cinematográfica. Cada Navidad, el vestíbulo del hotel se transforma con árboles gigantes, luces brillantes y decoraciones doradas que recrean el ambiente navideño de la película. Muchos visitantes aprovechan para posar y recrear escenas, como si fueran parte de la historia.

La experiencia incluye detalles como el encuentro con el personal del hotel, que simula el cameo de Donald Trump en la película, cuando ayudó a Kevin a encontrar la recepción. Este paquete combina el lujo del hotel con la magia del cine, permitiendo a los huéspedes sentirse como el protagonista de la película, pero sin los ladrones.

HOTEL PLAZA NEW YORK interior Otras actividades del hotel Durante la temporada navideña, el Hotel Plaza ofrece actividades adicionales para el público. El 18 de noviembre se realiza el encendido del árbol de Navidad, un evento tradicional que atrae a visitantes. También se sirve el té Eloise en The Palm Court, a veces con la visita de Papá Noel, y se brindan experiencias de champán y caviar en el "Champagne Bar".

Los huéspedes pueden realizar compras en la boutique del hotel, donde se venden artículos exclusivos. Estas actividades complementan la experiencia navideña, recreando la atmósfera de "Mi pobre angelito 2" y permitiendo a los visitantes disfrutar del lujo y la nostalgia de la temporada.