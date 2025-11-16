No apta para menores: la serie más caliente de HBO Max que arrasa en la plataforma







Esta ficción de época francesa tiene un tratamiento muy moderno de la pasión y el deseo.

La increíble serie de época que está arrasando en HBO Max. Imagen: HBO Max

En medio del furor por las ficciones de época, una nueva serie francesa acaba de desembarcar en HBO Max y rápidamente captó la atención del público por su estética elegante y su tono provocador. Con un enfoque moderno sobre el deseo, el poder y las relaciones, la propuesta busca diferenciarse dentro del catálogo por su intensidad y su audacia narrativa.

Recién estrenada en la plataforma, la producción ya está generando conversación por su mirada sin filtros sobre los juegos de manipulación emocional y sexual entre la élite parisina. Su nombre: Merteuil: Juegos de seducción.

Merteuil Juegos de seducción Conspiraciones, deseo y poder. Todo eso y más, en esta nueva serie de HBO Max. Imagen: HBO Max De qué trata Merteuil: Juegos de seducción, la nueva serie de HBO Max La historia arranca con Isabelle de Merteuil, una joven huérfana sin fortuna que es enviada a un convento para luego caer víctima de una trampa amorosa ideada por Vicomte de Valmont, el carismático aristócrata que la seduce y abandona. A raíz de esa traición, Isabelle se une a Rosemonde, una mujer poderosa que ve en ella una herramienta para reclamar un lugar en la élite parisina.

A través de una combinación de alianzas, intrigas, encuentros sexuales cargados de tensión y escándalos sociales, Isabelle se convierte en la marquesa de Merteuil: una figura implacable que entiende que, en ese mundo dominado por hombres y convenciones, la seducción y el deseo pueden ser armas tan eficaces como la fortuna o el título.

HBO Max: tráiler de Merteuil: Juegos de seducción

HBO Max: elenco de Merteuil: Juegos de seducción Anamaria Vartolomei

Diane Kruger

Vincent Lacoste

Lucas Bravo

Fantine Harduin