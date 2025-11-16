Javier Milei avanza en el llano: acuerdo con EEUU, discusión PJ por interbloques y un PRO en contención

Milei avanza con el acuerdo comercial y con las reformas laboral e impositiva. Se apoya en gobernadores, quienes, aunque derrotados, serán árbitros en el Congreso. Zamora gana centralidad. El PJ discute división en Diputados. Mauricio Macri pone en juego su liderazgo ante dirigentes en fuga.

Javier Milei se muestra fortalecido tras el 26 de octubre . La victoria impensada le permitió oxigenar el Gabinete, ampliar el espectro de aliados con la rendición de aquellos derrotados en las urnas y reordenar, de paso, la interna en la Casa Rosada. Es prematuro anticipar cuánto podrá durar la calma política, pero sí parece un hecho evidente que La Libertad Avanza puede atravesar los próximos meses una llanura relativamente despejada , salvo que vuelva a caer en la compulsión autodestructiva, un sello de este 2025.

El llano está determinado no solo por el respaldo electoral, sino –y sobretodo- por haber dejado a la oposición en el mismo desconcierto en que se había sumido en diciembre de 2023 . El peronismo desangrado en sus guerras, la UCR en crisis, el PRO intentando contener las fugas masivas y un espacio de centro que asomaba de la mano de los gobernadores, como Provincias Unidas, que apenas llegó a carretear en octubre.

Una oportunidad que detectó Milei para avanzar pronto con proyectos que son pilares de su idea de Gobierno. Ya hubo indicios de las reformas laboral e impositiva que, junto con el Presupuesto, podrían ser tratadas en el verano, en las extraordinarias del Congreso . Pero a ello se sumó, este jueves, el anuncio de un amplio acuerdo comercial con los EEUU . Un impulso que el Presidente insinuaba como una afrenta al Mercosur , pero que tomó impulso con la sociedad estrecha que construyeron Milei y Donald Trump tras el auxilio que este último le tendió a LLA en la previa de las elecciones. Un salvataje principalmente económico, pero que también fue político, ya que condicionar las ayudas al resultado electoral rindió frutos. Tuvo impacto aquella lacónica frase del republicano sobre su “generosidad” atada a la performance de Milei en las urnas.

No hubo estridencias ni quejas efusivas del arco político sobre el acuerdo. Salvo los cuestionamientos de rutina, acaso obligados, una suerte de “conste en actas” . Si bien era un hecho su inminencia, como había anticipado el canciller Pablo Quirno , el anuncio subrepticio, con Milei en Corrientes y comunicado a través de la Casa Blanca, dejó márgenes para la sorpresa. Máxime cuando apenas horas antes se había llevado a cabo la Conferencia Industrial de la UIA , con participación de Luis Caputo, de Martín Menem, de gobernadores, de Jorge Macri y de los principales empresarios del país. Un timing de relojero al que nos tiene acostumbrados la administración Trump.

Ese foro mostró confianza en el rumbo libertario, pero sin dejar de levantar la voz por la asfixia a la industria nacional, producto de un mix de apertura indiscriminada, carga impositiva descomunal y tipo de cambio desfavorable, que se mantendrá mientras se sostenga el sistema de bandas. La libre flotación y el fin del cepo a las empresas no aparecen, por ahora, en la agenda de Caputo . El repunte de consumo no emerge en las proyecciones de los industriales, que observan, como señaló con claridad Paolo Rocca, que el plan se apuntala en Vaca Muerta y en la minería . ¿Alcanza?

paolo rocca uia Paolo Rocca, la voz más crítica al Gobierno en la Conferencia de la UIA.

Sin embargo, hubiese sido ilustrativo conocer en caliente, con el shock inicial, la opinión de los industriales respecto al acuerdo, con menos casette y menos tono institucional del que deslizaron luego, vía comunicados y reparto de “off” masivos. En líneas generales, los sectores afectados no mostraron mayores resistencias y hasta ven viable que se abra una oportunidad de llegar con buenas condiciones a Norteamérica. Hay cautela, no obstante, hasta no conocer la letra chica: el cómo y el cuánto, esa es la cuestión.

Gobernadores, raleados pero con peso

Todo el preludio pone sobre la mesa que el Gobierno avanza sobre seguro, a raíz de la diáspora opositora. Milei decidió abiertamente apoyarse en los gobernadores, y Diego Santilli estrenó su cargo con una gira por las provincias, con escalas en Entre Ríos, Mendoza y Neuquén. Tendrá que ajustar su relación con Axel Kicillof a los términos institucionales en lugar de acogerse a la chicana tuiteril. Y resolver el culebrón de las internas propias, que amagaron con recorte de funciones y la asignación de una oficina no acorde al rango de un ministro.

Santilli Figueroa 2 Rolando Figueroa y Diego Santilli, este sábado en Neuquén.

Como sea, los peronistas que se volvieron díscolos ya dejaron de lado el tono combativo. El catamarqueño Raúl Jalil o el tucumano Osvaldo Jaldo tienden puentes tras la campaña electoral. El pampeano Sergio Ziliotto fue invitado al convite despedida de Guillermo Francos, en una señal de que hay mandatarios PJ dispuestos a sentarse en la mesa. Respecto a los dialoguistas no alineados, el fracaso electoral de Provincias Unidas pone a ese conjunto de gobernadores en la necesidad de volver a negociar, en un nuevo clima de abrazos y apretones de mano, pero subsumidos a los designios libertarios.

Aunque herido el proyecto nacional para 2027, de todos modos los jefes provinciales podrán ser los árbitros de las peleas en el Congreso, que tendrán como fuerzas mayoritarias al peronismo y a LLA, engrosada con los exiliados del PRO. Según un informe de La Sastrería, 28 de los 72 senadores, es decir un 39% de la Cámara alta, responde a gobernadores. Incidencia que en Diputados cae al 25% (64 de 257).

En ese poroteo gana fuerza el santiagueño Gerardo Zamora, líder del Frente Cívico, aliado circunstancial del panperonismo. El actual gobernador se mudará a la Cámara alta en diciembre y responderán a su liderazgo también los otros dos senadores. Tiene bajo su órbitra los tres escaños del Senado (bajo la táctica de salir primero con el Frente Cívico y segundo con una suerte de colectora: Fuerza Patria, Frente para la Victoria o como se llame la alianza del PJ ese año) y además 7 diputados. Nadie tiene tantos alfiles que le respondan, y por eso Zamora también se coló en las negociaciones subterráneas que este medio contó respecto a los lugares en la Corte que tiene como protagonistas a Cristina Kirchner y a Karina Milei.

Sin embargo, en el derrotero del PJ también asoma la posibilidad de un interbloque en Diputados. Para algunos, sería la pérdida del principal activo del peronismo en la era Milei: haber mantenido unidad y coherencia pese a las internas en un solo espacio comandado por el santafesino Germán Martínez. Para otros, la figura del interbloque permitiría incorporar a alguna bancada light a figuras que temen quedar pegadas al kirchnerismo, como Natalia de la Sota, entre otros legisladores de distinta procedencia, bajo la premisa de ser opositores a Milei.

Esa posibilidad viene ganando fuerzas. En el massismo buscan despegarse de esa potencial estrategia ya que algunos sectores le endilgan la propuesta al Frente Renovador. Intentan cerca de Massa resaltar que el tigrense busca garantizar la unidad y rechaza las divisiones. “Los matices y las diferencias entre nosotros tienen que encontrar su cauce y los mecanismos adecuados para resolverlos. Pero nunca perder el foco del objetivo central. De las divisiones del peronismo sólo se beneficia este gobierno”, dijo en un extenso tuit el diputado electo Sebastián Galmarini, espada renovadora.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SebasGalmarini/status/1989373774639112398?t=wy4PgU71GCXv43ZPSB800A&s=19&partner=&hide_thread=false La unidad del peronismo y todo el campo popular frente a la violencia que expresa Milei es una condición necesaria, pero no suficiente.



No alcanzó para lograr nuestro objetivo pero tampoco cambió la correlación de fuerzas legislativas. Continuaremos debatiendo lo mejor para… https://t.co/TnYk4ZhuP0 — Sebastian Galmarini (@SebasGalmarini) November 14, 2025

También el posible interbloque fue parte de la conversación que mantuvieron en San José 1111 Cristina Kirchner con el gobernador riojano Ricardo Quintela días atrás. La expresidenta pidió “que no se dividan los armados del bloque de las cámaras”. Vale destacar que en el Senado ya hubo separatismo provincial cuando se conformó el bloque Convicción Federal, que integra a Fernando Salino, Carolina Moisés, Guillermo Andrada y Fernando Rejal, este último ligado a Quintela. Desde este espacio intentan, justamente, atraer a más figuras provincialistas que se sumarán el 10 de diciembre.

De consagrarse el interbloque, quienes quedarán en posición incómoda son los peronistas silvestres, que no se encolumnan en La Cámpora, ni el Frente Renovador, ni el kicillofismo. “Dónde quedamos nosotros”, se preguntaba un referente que ingresará a Diputados en tres semanas. Sí hay conciencia, más allá de las internas, de la necesidad de ampliar el PJ.

“Las últimas elecciones demostraron que es más fuerte el antiperonismo que el peronismo. Y se necesita sumar desde la izquierda hasta el cordobesismo. Esos votos valen en primera vuelta. En la segunda rinden menos, porque ya no alcanza para el balotaje”, analizaba un peronista que pasó por altos cargos ejecutivos. ¿Será la figura de un interbloque la posibilidad de pescar con red? ¿O derivará en una mayor grieta dentro de un partido que no termina de consensuar liderazgos?

Dique de contención amarillo

También el PRO quedó en corrido de la escena. Los amarillos que se integran al Gabinete lo hacen a pesar de Mauricio Macri. Santilli, por ejemplo. Por eso, y ante la fuga de diputados a LLA, el expresidente convocó al Consejo Nacional del partido.

“Recuperar la identidad del PRO”, fue el concepto que brotó del encuentro, que intentó ser un dique de contención. Estuvo presente Soledad Martínez, vice del partido e intendente de Vicente López. Junto con Jorge Macri, apuestan a sostener el amarillo contra el violeta, y siempre renegaron de la alianza electoral que le cedió color y nombre a Milei. En especial, tras los cortocircuitos que tienen en sus gestiones con los libertarios, que no se condice con las ayudas del PRO a Milei en el Congreso Nacional.

El porteño, por caso, convive con trabas en la Legislatura que parten del bloque de Pilar Ramírez, mano derecha de Karina. Un test se viene ahora: el Presupuesto de la Ciudad. Además, sigue penando para recibir los fondos coparticipables que tienen sentencia de la Corte Suprema favorable a la posición de CABA. La reunión con Luis Caputo fue amable, pero en Parque Patricios deslizaron que no van a negociar por un tema en que la Justicia ya falló. Será intransigencia, pese a que Jorge Macri se queda con el saludo afectuoso de Milei, una especie de borrón y cuenta nueva tras una serie de desaires.

Jorge MAcri Luis Caputo Jorge Macri y Luis Caputo sonríen, pero pulsean por los fondos coparticipables.

“Somos los que somos, estamos los que estamos", expresó en el cónclave uno de los dirigentes del riñón de Macri, quien sabe que su poder de daño se limita a los amagues de presentar candidato en 2027 y a complicar votaciones con un menguante bloque propio, comandado por Cristian Ritondo.

No se asustan en el PRO por las fugas. “Siguen siendo amarillos, incluso Santilli”, dicen, con optimismo. Es que, recuerdan, los radicales en la gestión de Juntos por el Cambio nunca dejaron de ser boina blanca, por más que se hayan enrolado en el macrismo de manera eventual.

La reconstrucción del PRO, ya como partido de nicho, apunta a la gestión distrital, a la coherencia programática y a sostener una nitidez como partido. A pesar de que el liderazgo de Macri está atado con alambres y es mirado de reojo incluso por quienes acuden a sus convocatorias.