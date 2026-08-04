"Sin soberanía no existimos": la advertencia de excombatientes de Malvinas por la ley de Tierras de Javier Milei

Ernesto Alonso, del CECIM La Plata, cuestionó la reforma impulsada por el Gobierno y advirtió sobre el riesgo para la soberanía argentina.

Ernesto Alonso, del CECIM La Plata, cuestionó la reforma impulsada por el Gobierno de Javier Milei.

El excombatiente de Malvinas Ernesto Alonso cuestionó la modificación de la ley de Tierras impulsada por el Gobierno de Javier Milei y advirtió que el avance sobre el régimen de propiedad rural puede poner en riesgo la soberanía nacional. “ Sin soberanía no existimos ”, sostuvo al referirse al debate que atraviesa al Congreso.

Alonso afirmó que la discusión no se limita a la compra y venta de terrenos, sino que involucra el control estratégico del territorio argentino y de sus recursos: “Quieren quedarse con las áreas donde existen minerales estratégicos y reservas de agua dulce”, señaló.

Durante una entrevista en Gelatina, explicó la postura del CECIM La Plata y repasó las acciones judiciales que la organización impulsó contra la normativa. “Actuamos en la Justicia. Hicimos una presentación, un recurso de amparo porque entendemos que esa ley era inconstitucional. Hoy la ley de tierras está vigente gracias a esa acción” , afirmó.

Las declaraciones de Alonso se dieron mientras el oficialismo negocia modificaciones al proyecto para conseguir los votos necesarios en el Senado. La iniciativa dejó atrás la eliminación total de los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros y ahora propone elevar el tope vigente del 15% al 25% del territorio provincial .

Según la nueva redacción impulsada por La Libertad Avanza, “la prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de personas humanas o jurídicas, de nacionalidad extranjera” regirá por encima del 25% en cada provincia.

Para Alonso, el problema central está en el contenido de la norma. “La inconstitucionalidad venía del contenido de la ley”, afirmó, y cuestionó que “la ley de inviolabilidad de la propiedad privada oculta una infinidad de incongruencias y se trata de un plan sistemático de venta de tierras”.

Además, sostuvo: “Quieren rifar la Argentina. Está en riesgo la gobernanza de nuestro país”, y agregó que “nuestro territorio tiene todo lo que hoy en el mundo escasea. Este proyecto nos va a dejar a los 48 millones de argentinos afuera”.

Malvinas y la defensa del territorio argentino

El integrante del CECIM La Plata vinculó el debate actual con la cuestión histórica de Malvinas y planteó que la soberanía debe entenderse de manera integral. “La soberanía de nuestro país es un bien tutelable y eso lo establece bien claro la Constitución Nacional”, expresó.

En esa línea, afirmó: “No podemos recuperar Malvinas si perdemos nuestro área continental. Sin soberanía no existimos”. También comparó el escenario actual con el contexto previo a la guerra de 1982: “Asimilamos este momento al de Galtieri en 1982”.

Alonso cuestionó además la política del Gobierno nacional y sostuvo: “Milei puede llegar a firmar cualquier cosa”. Luego agregó: “Creo no recordar ninguna situación desde el comienzo de la democracia de tanta degradación de la soberanía”.

Finalmente, destacó el rol de los símbolos nacionales y el impacto de la Selección argentina: “Que los jugadores mostraran la bandera ayudó a hacer aparecer esa consigna que nos une a los argentinos. Nos sentimos orgullosos de que esto se haya instalado en la sociedad argentina”.