Luego de su recorrido por diferentes festivales internacionales y luego de proyecciones en el Cine Gaumont, en Cinépolis de Merlo y en los espacios INCAA del país, la película Malvinas: legado de sangre tuvo su estreno en la plataforma Prime Video y Flow.
La película "Malvinas: legado de sangre" se estrenó en Prime Video y Flow
El largometraje producido en Merlo esta dirigido por el cineasta Daniel Ponce.
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Producida en Merlo, narra la historia de ocho veteranos de guerra del distrito que vuelven a las Islas Malvinas 42 años después del conflicto armado entre Argentina y Gran Bretaña.
De qué trata Malvinas: legado de sangre
Más de cuarenta años después de la guerra, un grupo de veteranos argentinos regresa a las Islas Malvinas acompañado por sus hijos y nietos. Lo que comienza como un reencuentro con el pasado se transforma en un acto de transmisión: una oportunidad única para que nuevas generaciones conozcan la historia a través del testimonio directo.
A través de relatos profundamente humanos, el documental reconstruye la experiencia de los soldados entre el recuerdo del horror y la búsqueda de paz. Con imágenes inéditas —incluyendo filmaciones nocturnas en el Cementerio de Darwin— y secuencias de animación 2D que recrean momentos clave del conflicto, la película propone un relato sensible sobre la memoria, el sacrificio y la identidad.
Esta obra audiovisual, dirigida por Daniel Ponce, fue premiada en la ciudad de California con el “Golden Gate Film Award” al Mejor Film Extranjero, categoría Documental.