La bandera de Malvinas del Mundial 2026 llegará a manos de excombatientes

La AFA estableció el 15 de julio como el Día de las Selecciones Nacionales de Fútbol en homenaje al triunfo ante Inglaterra en las semifinales de la Copa del Mundo.

Patricio Auber, un mozo que acompañó a la Selección, fue quien recuperó la bandera.

La bandera con la frase " Las Malvinas son argentinas" que los jugadores de Argentina mostraron después del triunfo ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 será entregada a excombatientes de la Guerra de Malvinas .

Además, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) estableció que cada 15 de julio se conmemore el Día de las Selecciones Nacionales de Fútbol , en recuerdo de ese histórico partido.

La AFA decidió que cada 15 de julio será el Día de las Selecciones Nacionales de Fútbol . La elección está vinculada al triunfo de Argentina ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.

La decisión fue tomada por unanimidad durante una reunión del Comité Ejecutivo de la AFA realizada en el predio de Ezeiza.

En el comunicado oficial, destacó: "La fecha se eligió en homenaje a la gran e histórica victoria de la Albiceleste ante Inglaterra en la Semifinal de la Copa del Mundo 2026".

"El equipo conducido por Lionel Scaloni caía ante el conjunto inglés por la mínima pero, con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, logró dar vuelta el resultado y hacer vibrar a todo un país que inundó las calles a puro festejo", señaló la AFA.

Y agregó: "El reconocimiento, claro, es también para todas y cada una de las selecciones nacionales (juveniles, masculinas y femeninas, de futsal, de fútbol playa y fútbol de campo), que día a día se entrenan en el predio Lionel Andrés Messi con la ilusión, la alegría y la responsabilidad de defender la celeste y blanca".

Cómo llegó la bandera a los jugadores y qué pasó después

La bandera con la frase "Las Malvinas son argentinas" fue confeccionada de manera artesanal por un grupo de hinchas de Villa Luro antes del partido con Inglaterra.

El paño fue realizado con una sábana blanca, pintura y un pincel. Según trascendió, lograron entrarla al Atlanta Stadium camuflada en las partes íntimas.

Después del final, cuando Argentina confirmó la victoria por 2-1, la lanzaron a la cancha envuelta en una botella de plástico vacía para que pudiera llegar a los futbolistas.

El mediocampista Giovani Lo Celso fue uno de los primeros jugadores en tomarla y desplegarla sobre el césped. Poco después, se sumaron otros integrantes del plantel como Lisandro Martínez y Cristian "Cuti" Romero, mientras el resto del equipo acompañó el festejo.

Tras el partido, varios jugadores se refirieron al significado del encuentro y a la importancia que tuvo para el pueblo argentino. Desde Telefé, la periodista Sofía Martínez le preguntó a Leandro Paredes y dijo: "Y siempre serán argentinas...".

"Somos conscientes de que es una parte triste de nuestra historia y duele. Jugábamos por todo nuestro pueblo y lo hicimos de la mejor manera. Lo que vivimos en el himno fue emocionante. Si bien queríamos transmitir que era solo un partido de fútbol, nosotros somos consientes de que no es así y era muy importante para nuestro país", aseguró.

Ante el mismo medio, Lautaro Martínez sostuvo: "Obviamente que es una cosa que pasó hace muchísimos años, tratamos de dejarlo atrás, pero para nosotros no era un partido más, era un partido especial, tratamos de jugarlo de esa manera".

También se expresó Lisandro Martínez: "Nosotros tratamos siempre de representar a nuestra Argentina querida de esta forma, peleando hasta el último minuto. Que el mensaje sea ese: de unión y de dejar todo hasta el último minuto con esta camiseta. Nunca los vamos a dejar tirados". Y agregó: "No podíamos fallarle al pueblo argentino".

Otro de los futbolistas que habló fue Nicolás Tagliafico al programa AFA Estudio: "No sé quién sacó. Apareció ahí. No sé. A veces no queremos mezclar las cosas, pero la emoción, la victoria, te van llevando a hacer esas cosas. A veces no hace falta decir las cosas. Alcanza con mostrarlas. Mejor que decir, es hacer".

La bandera fue recuperada por Patricio Auber, uno de los mozos que acompañó a la delegación durante la concentración del Mundial 2026. La AFA resolvió que será entregada a excombatientes de la Guerra de Malvinas.

La imagen generó una reacción inmediata del Reino Unido, que solicitó a la FIFA investigar el episodio al considerar que se trató de una manifestación política dentro de una competencia oficial. La organización prohíbe la exhibición de mensajes ideológicos o considerados ofensivos durante sus torneos.