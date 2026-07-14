Thomas Tuchel habló en la previa del duelo entre Ingalterra y Argentina: "La historia no nos ayuda" + Agregar ámbito en









El entrenador del combinado inglés se refirió a la pica histórica que hay entre ambas selecciones y no dejó de lado la cuestión política. Por otro lado, destacó las virtudes de la Albiceleste.

Thomas Tuchel, técnico de Inglaterra, se refirió a la Selección argentina en la previa del duelo entre ambos países por las semifinales del Mundial 2026. @anpic

Thomas Tuchel habló en la previa de lo que será el duelo por las semifinales del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, el miércoles a las 16 horas en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Más allá del resultado del partido, le dedicó un tiempo a hablar sobre las cuestiones políticas que involucran a ambos: “Creo que es importante no ir con la historia porque no tiene nada que ver con nosotros y no nos ayuda”, sentenció.

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Además, no se quedó solo con eso y comprenden el por qué sucede esto con el hincha argentino: “Entendemos que es parte importante de la cultura Argentina y una parte importante de lo que los mueve. Es muy triste pero es justo, aunque es algo que no nos ayude a nosotros”, refiriéndose que dentro de la cancha ese ambiente no es el que ganarán, pero si intentarán hacerlo dentro de la cancha.

Por otro lado, se refirió a la forma de jugar de la Selección Albiceleste: “No entran en pánico cuando están un gol abajo, su forma de jugar tiene mucha cohesión. Además tienen muchos patrones repetitivos, se conocen muy bien y no han tenido grandes cambios en los últimos cuatro años. El entrenador es el mismo y tienen la experiencia de haber ganado muchos trofeos juntos”, remarcó Tuchel.

Y señaló: “Va a ser un gran partido. Es un rival difícil de vencer, especialmente en un Mundial. Vamos a jugar un partido de fútbol, que creo que será intenso, será emotivo por como juegan los equipos y por lo que está en juego. Me sorprendería mucho si fuese tranquilo, relajado y fácil. Por eso creo que habrá cambios de ánimos y que será emotivo. Será un sube y baja emocional. Es básicamente lo que esperamos y para lo que vinimos”.

El festejo de Tuchel luego de la victoria ante Noruega. @anpic4k Por último, habló de cómo se siente su cuerpo técnico, el plantel y él, en este duelo ante Argentina: “Estamos felices de tenerlos, felices de afrontarlos y felices de darles una buena pelea”, aseguró el entrenador de Los Tres Leones, que asumió el cargo el primero de enero de 2025.

Tuchel y su pelea con Bellingham En el último duelo ante Noruega por los cuartos de final, el cual lograron la clasificación en tiempo extra, Jude Bellingham fue la figura tras anotar un doblete, aunque Thomas Tuchel criticó el juego de su equipo: “El resultado es fantástico. Estar entre los últimos cuatro es increíble, pero no estoy satisfecho con la actuación. Hoy tuvimos suerte”, dijo el entrenador. Ante esto, Bellingham salió a criticar las palabras de su técnico: “Tal vez él no sabe lo que es jugar en estas condiciones. No son un equipo fácil contra el que jugar. No se puede ganar todos los partidos solo con pases largos o mil pases. A veces hay que ganar de forma sucia y eso es lo que hicimos hoy”, sentenció el mediocampista goleador. Finalmente, quien se encargó de ponerle paños fríos a este asunto fue Harry Kane, quien habló después de este suceso: “Aún no hemos visto la mejor versión del equipo. Lo hemos mostrado de a ratos. Contra Noruega también se vieron destellos. No hemos tenido el control total que nos gustaría y que creo que podemos tener. él simplemente quiere ver la mejor versión de nosotros”, aseguró el delantero en defensa de Tuchel.