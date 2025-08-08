Vélez hizo una oferta formal por un jugador de Boca: ¿se va?







El “Fortín” pretende hacerse con los servicios de un delantero, tras no ser tenido en cuenta por Miguel Ángel Russo en el "xeneize".

Vélez Sarsfield realizó una oferta formal por Exequiel Zeballos, extremo de Boca, y se sumó al interés del Elche de España para hacerse con los servicios del jugador, luego de perder lugar en las consideraciones de Miguel Ángel Russo.

El “Fortín” elevó una propuesta de 3 millones de dólares por el 50% del pase del atacante y esperan poder ponerlo a disposición de Guillermo Barros Schelotto, DT del conjunto de Liniers, lo antes posible.

Sin embargo, la postura del cuadro de La Ribera podría no estar alineada con las intenciones de Vélez, ya que desde Brandsen 805 considerarían insuficiente el monto ofrecido por el “Changuito”.

El “Mellizo” reconoció en declaraciones televisivas que el delantero de 23 años es de su agrado, por lo que no es una sorpresa el fuerte interés del “Fortín” en querer ficharlo. “Son jugadores distintos. Creo que es un futbolista bárbaro”, había expresado el ex entrenador "azul y oro".

Por lo pronto, en las oficinas de Boca, tras la ruptura del Consejo de Fútbol, deberán definir el futuro de Exequiel Zeballos, quien parecería no tener lugar en el esquema de Russo, y podría ser una buena inyección económica si ambos elencos se ponen de acuerdo en los montos.

Por otro lado, el Elche aparece como otro de los posibles destinos para el extremo, quien ya realizó sondeos por el futbolista nacido en Santiago del Estero. A falta de la oferta formal, Boca pretendería en torno a los 6 millones de dólares por la mitad del pase. Dicha cifra estaría demasiado lejos de lo que el club español estaría dispuesto a pagar, pero si el elenco de Cristian Bragarnik se acerca un poco más en cuanto a los números, desde La Ribera podrían dejarlo salir al jugador por un monto menor.