Luciana Aymar cumple 48 años: la vida de la mejor jugadora de hockey de la historia y un icono del deporte argentino

Considerada la mejor jugadora de hockey sobre césped de la historia, Luciana Aymar es una leyenda en el deporte argentino.

Campeona mundial y medallista olímpica, la mejor jugadora de hockey sobre césped de la historia cumple 48 años.

Luciana Aymar cambió para siempre el hockey sobre césped con su magia en la cancha. la rosarina, considerada la mejor jugadora de la historia, cumple 48 años como un orgullo argentino que llevó a Las Leonas a lo más alto con su talento y garra.

Entre 1998 y 2014, lideró a Las Leonas a cuatro medallas olímpicas y dos mundiales. Su velocidad y gambetas deslumbraron en cada partido. Capitana desde 2009, elevó el hockey femenino a otro nivel. Su retiro en 2014 marcó el fin de una era.

Luciana Aymar La mejor en la historia del hockey: la increíble carrera de Luciana Aymar Desde que se puso la camiseta de la Selección Argentina de Hockey sobre césped femenino, Lucha logró un sinfín de títulos. Disputó cuatro Campeonatos mundiales, y se quedó con el primer lugar en Perth 2002, pero el más especial fue el disputado en Rosario en 2010, ya que levantó el trofeo como capitana en sus tierras. Además, conquistó seis Champions Trophy entre 2001 y 2014. A esos títulos hay que sumarle los Juegos Panamericanos de 1999 y 2003.

En cuanto a los Juegos Olímpicos, Aymar merece un párrafo aparte, ya que fue medallista de plata en Sidney 2000 y Londres 2012, y obtuvo dos medallas de bronce en Atenas 2004 y Pekín 2008. Durante su trayectoria, fue elegida ocho veces como la mejor jugadora del mundo por la Federación Internacional de Hockey, entre 2001 y 2014, récord absoluto que destaca su supremacía y constancia.

Su carrera de clubes incluye pasos importantes en Argentina, con Quilmes, y en Europa, donde jugó en ligas de alto nivel como la holandesa con el HC Rotterdam y HC Oranje Zwart, logrando consolidar su juego y sumar experiencia internacional.

Inmortalizada en su Rosario natal: la estatua junto con otras glorias del deporte En diciembre de 2024, la ciudad de Rosario rindió homenaje a Luciana Aymar con la inauguración de una estatua en el Parque de la Independencia. La escultura, de tamaño real y en actitud dinámica, la sitúa junto a otros grandes del deporte local como Lionel Messi y Ángel Di María. Este reconocimiento celebra no sólo sus títulos y premios, sino también su impacto social y cultural. Aymar fue fundamental para que el hockey femenino gane visibilidad en Argentina, y su legado inspira a miles de jóvenes que sueñan con alcanzar la élite en este deporte. La ceremonia destacó su rol como pionera y modelo a seguir, consolidando su lugar como la máxima figura del deporte nacional.

