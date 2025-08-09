La crisis en Boca: el intenso reclamo de los hinchas en la Bombonera

Antes del clásico con Racing, el estadio, colmado, interpeló a los jugadores y a varios sectores por el mal momento. El "Xeneize" lleva una racha de 11 partidos sin ganar, la peor de su historia.

En medio de una crisis deportiva que acumula 11 partidos sin ganar y con la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme apuntada por muchos fanáticos, era de esperarse que los hinchas de Boca se hicieran sentir. Y todo lo presupuesto se cumplió. La Bombonera hizo un atronador reclamo antes del clásico con Racing , por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025.

Media hora antes del inicio del partido, el recinto azul y oro ya estaba colmado. En el aire se palpaba la bronca, el enojo, el deseo de ganar y la necesidad de expresarse.

El "Xeneize" ingresó al césped para entrar en calor mientras el público cantó sin filtros y en un tono más que elevado. El primero en recibir aplausos fue Agustín Marchesín , que encabezó al grupo. El aliento inicial se fue transformando en un repertorio de cánticos cada vez más intensos.

El contundente “esta tarde cueste lo que cueste” marcó el comienzo, seguido por el clásico “a ver, a ver los jugadores, si pueden oír”, que sonó como un recordatorio de que vestir la camiseta implica dejar todo y que fue remato con un agresivo "con la camiseta de Boca, ganar o morir". También se escuchó el eterno “soy del barrio de La Boca y siempre te voy a seguir”, como un juramento inquebrantable pese a las turbulencias.

A VER A VER LOS JUGADORES SI PUEDEN OIR...

ASI recibe LA BOMBONERA a los jugadores de #Boca.



ASI recibe LA BOMBONERA a los jugadores de #Boca. pic.twitter.com/nq02akRcsj — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) August 9, 2025

Cuando el locutor anunció la formación titular, las ovaciones y reacciones fueron un termómetro del vínculo entre la hinchada y el plantel: Leandro Paredes y Miguel Merentiel fueron, por lejos, los más reconocido, mientras que Alan Velasco fue uno de los más rechazados y sorprendió la indiferencia con Edinson Cavani.

La previa se vivió como una auténtica demostración de poder popular. Con banderas flameando, bombos marcando el ritmo y la tribuna sur en ebullición, Boca dejó en claro que, gane o pierda, el equipo debe responder a la altura de la exigencia. El clásico todavía no había comenzado, pero la Bombonera ya había jugado su propio partido, encendiendo una llama que, a media hora del inicio, hacía presagiar una tarde cargada de emociones.