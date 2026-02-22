Víctor Font impulsa el regreso de Lionel Messi al Barcelona como eje de su campaña: el plan para el regreso del argentino al Culé + Seguir en









El referente opositor presentó un proyecto con vínculo vitalicio para el capitán argentino y apuntó contra Joan Laporta de cara a los comicios del 15 de marzo.

Messi podría volver a Barcelona

El calendario electoral del FC Barcelona volvió a colocar a Lionel Messi en el centro del debate político del club. A pocas semanas de las elecciones del 15 de marzo, el empresario Víctor Font, líder del espacio opositor, lanzó una propuesta ambiciosa: trabajar para concretar el retorno del ídolo argentino a la institución.

Font aseguró que el proyecto para repatriar a Messi fue diseñado hace más de un año y contempla un acuerdo de carácter vitalicio, con múltiples funciones más allá de su posible presencia en el campo de juego.

Los pilares de la propuesta del Barcelona a Messi El plan presentado por el candidato se apoya en tres ejes principales:

Regreso deportivo: abrir la puerta a que Messi vuelva a vestir la camiseta blaugrana si así lo desea.

Rol institucional: otorgarle el título de presidente de honor como reconocimiento a su legado.

Impulso comercial: capitalizar su impacto global, recordando que durante su etapa en el club generó cerca del 20% de los ingresos totales. Críticas y pulseada electoral En su exposición, Víctor Font apuntó directamente contra Joan Laporta, actual presidente y aspirante a la reelección, al señalar que la salida de Messi en 2021 respondió a errores de gestión. Según el empresario, uno de los objetivos de su proyecto es evitar que otras leyendas abandonen el club en circunstancias similares.

La contienda también incluye otras candidaturas, con propuestas deportivas de alto perfil como la posible incorporación de figuras internacionales, entre ellas Harry Kane.

El desenlace de los comicios definirá el rumbo institucional del FC Barcelona y determinará si la ilusión del regreso de Lionel Messi vuelve a tomar forma en Cataluña.