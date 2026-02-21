Boca Juniors presentó oficialmente a Adam Bareiro: ¿juega el martes? + Seguir en









El delantero paraguayo fue anunciado en el club tras su llegada desde Fortaleza de Brasil. El contrato es por tres años y su debut podría producirse en los próximos partidos.

Bareiro tuvo un paso breve y sin goles por River. @BocaJrsOficial

Boca presentó este sábado oficialmente a Adam Bareiro como su nuevo delantero. El futbolista paraguayo, de 29 años, llegó al club tras su paso por Fortaleza de Brasil, donde marcó 15 goles en su última temporada. El contrato firmado es por tres años, con opción a extensión. Antes tuvo un paso breve y sin goles por River.

El xeneize publicó en sus redes sociales una foto de Bareiro con la camiseta azul y oro donde lo saluda "¡Bienvenido!" y le anuncia dónde llegó: "El movimiento popular más grande del mundo". Los hinchas esperan que pueda debutar pronto, tal vez el martes en la Copa Argentina.

El delantero podría debutar en los próximos partidos, dependiendo de su estado físico y la evaluación del cuerpo técnico. Boca enfrenta compromisos por la Liga Profesional y la Copa Libertadores en las próximas semanas. Por lo pronto, ya empezó a entrenar en el predio que tiene el club en Ezeiza.

El club adquirió el fichaje de Bareiro en u$s3 millones y le hizo un contrato por tres años, con opción a extenderlo una temporada más. Su incorporación busca reforzar el ataque del equipo tras las lesiones de varios delanteros del plantel.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/2025318867866735031&partner=&hide_thread=false Con toda, Adam pic.twitter.com/JuPnl6uv10 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) February 21, 2026 Quiénes son todos los futbolistas que pasaron por River y Boca A un año de haber finalizado su etapa en River, Adam Bareiro se convirtió en nuevo jugador de Boca y amplió el listado de futbolistas que pasaron por los dos más grandes del fútbol argentino.

Con la llegada del delantero paraguayo al "Xeneize", ya son 102 los jugadores que vistieron ambas camisetas. Hasta la llegada de Bareiro, el último antecedente era el de Marcelo Saracchi, quien fuera jugador de River entre 2018 y 2019 y luego vistiera la camiseta de Boca entre 2023 y 2025. Entre ellos, Maidana y Bertolo tienen una singularidad: son los únicos que ganaron la Conmebol Libertadores con ambos clubes (2007 y 2015). ¿Y entrenadores que dirigieron a los dos grandes? Son seis: Frankz Platko, Juan Carlos Lorenzo, Alfredo Di Stéfano, Vladislao Cap, Héctor Veira y César Luis Menotti. Estos son todos los jugadores que pasaron por River y Boca: 1 Pedro Moltedo

2 Francesco Priano

3 Vicente Oñate

4 Donato Abbatangelo

5 Ramon Ferreiro

6 Angel Angotti

7 Ramón Lamique

8 Anempodisto Garcia

9 Albert Penney

10 Luis Solans

11 Alfredo Elli

12 Francisco Taggino

13 Agustin Lanata

14 Alfredo Martin

15 Zoilo Canaveri

16 Alfred Garasini

17 Antonio Ameal

18 Dante Pertini

19 Severiano Alvarez

20 Casildo Fallatti

21 Eugenio Cacopardo

22 Antonio Ganduglia

23 Pedro Marassi

24 Cataldo Spitale

25 Ricardo Zatelli

26 Camilo Bonelli

27 Ricardo Staggi

28 Joaquin Martinez

29 Juan Jose Negri

30 José Manuel Moreno

31 Alberto De Zorzi

32 Juan Jose Pizzuti

33 Juan Apolonio Vairo

34 Fausto Iseo Rosello

35 Miguel Ángel Rodriguez

36 Francisco Lombardo

37 Norberto Menendez

38 Juan Carlos Barberis

39 Jorge Diz

40 Nestor Isella

41 Alfredo Rojas

42 Roque Ditro

43 Marcos Zarich

44 Miguel Loayza

45 José Luis Luna

46 Hugo Gatti

47 Francisco Sa

48 Daniel Silguero

49 Ruben Galletti

50 Anibal Cibeyra

51 Ernesto Mastrangelo

52 Carlos Salinas

53 Victorio Cocco

54 Alberto Tarantini

55 Hugo Coscia

56 Carlos Morete

57 Pablo Comelles

58 Carlos Randazzo

59 Osvaldo Perez

60 Juan Jose Lopez

61 Carlos Barisio

62 Oscar Trossero

63 Carlos Lopez

64 Ricardo Gareca

65 Oscar Ruggeri

66 Carlos Tapia

67 Julio Olarticoechea

68 Ramón Centurion

69 Ruben Gomez

70 Jorge Higuain

71 Jorge Rinaldi

72 Milton Melgar

73 Pablo Erbin

74 Juan Amador Sánchez

75 Gerardo Reinoso

76 Gabriel Batistuta

77 Sergio Berti

78 Claudio Cabrera

79 Fabio Talarico

80 Rubén Da Silva

81 José Luis Villarreal

82 Gabriel Amato

83 Fernando Gamboa

84 Claudio Caniggia

85 Julio Toresani

86 Fernando Caceres

87 Nestor Cedres

88 Sebastia Rambert

89 Jorge Martinez

90 Abel Balbo

91 Nelson Vivas

92 Julio Cesar Caceres

93 Luciano Figueroa

94 Jesús Méndez

95 Jonatan Maidana

96 Jonathan Fabbro

97 Bruno Urribarri

98 Nicolas Bertolo

99 Lucas Pratto

100 Tomas Pochettino

101 Marcelo Saracchi

102 Adam Bareiro

