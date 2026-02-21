Juegos Olímpicos de invierno: la polaca Kamila Sellier salió en camilla tras un brutal corte en el rostro

La patinadora polaca Kamila Sellier debió ser inmovilizada y trasladada en camilla este viernes en la Arena de Patinaje sobre Hielo de Milán , luego de que la cuchilla del patín de una rival le provocó una herida por encima del ojo izquierdo durante la prueba de 1.500 metros de patinaje de velocidad en pista corta en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina .

El incidente ocurrió en plena carrera de cuartos de final, cuando Sellier cayó en una maniobra que también involucró a la italiana Arianna Fontana , dueña de 15 medallas olímpicas , y a la estadounidense Kristen Santos-Griswold , quien recibió una sanción por adelantamiento ilegal de carril, acción que influyó en el accidente. La polaca n o pudo continuar en competencia y quedó eliminada tras el percance.

La competencia se detuvo inmediatamente mientras el personal médico ingresó a la pista. Para preservar la escena y evitar que el público observara el momento más delicado, los asistentes cubrieron a la deportista con una gran sábana blanca.

Las imágenes televisivas mostraron la secuencia en la que Sellier perdió el equilibrio y, en el contacto, la cuchilla del patín impactó en su rostro, desplazando sus gafas protectoras. En la caída también terminó involucrada Fontana , mientras la polaca chocó luego contra las protecciones laterales.

La tensión creció en el Milano Ice Skating Arena , que vivía la última jornada del short track en estos Juegos. Antes de abandonar el recinto, Sellier levantó el pulgar en señal de tranquilidad hacia el público, aunque la pista evidenció un rastro de sangre que debió ser limpiado durante la pausa.

El parte médico y la posible intervención

Las autoridades del equipo polaco informaron que el ojo de la atleta no resultó comprometido. Los médicos le aplicaron puntos de sutura en la misma arena antes de trasladarla a un hospital para estudios complementarios.

Según reprodujo el diario polaco Gazeta Wyborcza, el jefe de misión olímpica Konrad Niedwiedzki explicó que inicialmente le suturaron la herida en la mejilla, aunque las evaluaciones posteriores indicaron una posible fractura en el hueso cigomático.

“Lo más probable es que haya una fractura en el hueso cigomático”, afirmó. “Esperemos que no sea nada grave, que el patín no haya penetrado más profundamente. No ha perdido el conocimiento en ningún momento. Me ha saludado con la mano”, agregó.

El mismo medio señaló que será sometida a una intervención quirúrgica para reabrir la herida y examinar con mayor precisión el estado del hueso, decisión tomada tras una tomografía computarizada que detectó una pequeña fractura. Después del procedimiento, permanecerá en observación médica.

Lesion placa JJOO Kamila Sellier La competidora cayó y la cuchilla de una rival impactó en su rostro. AP

Reacciones y antecedentes

La ex competidora de short track y actual mánager del equipo, Aida Bella, se mostró visiblemente afectada tras el accidente. Su compatriota Gabriela Topolska declaró al medio local Sportowefakty: “Vimos que se había lesionado la cara. Solo supe lo que había pasado al ver la repetición. Una situación terrible. Este tipo de accidentes no son frecuentes, pero ocurren. Kamila ya tiene una cicatriz en la cara. Hace unos ocho años se cortó la sien”.

Sellier, que cumplirá 26 años en abril, tuvo como mejor resultado olímpico un sexto puesto en el relevo femenino de 3.000 metros en Beijing 2022.

En esta edición también participó en los 1.000 metros y en el relevo mixto. Tanto ella como Santos-Griswold figuraron con penalización en los cuartos de final de los 1.500 metros femeninos. Según detalló ESPN, la estadounidense fue sancionada por “adelantamiento ilegal” antes del accidente.

Tras la reanudación de la jornada, la medalla de oro quedó en manos de la surcoreana Kim Gilli, seguida por su compatriota Minjeong Choi, mientras la estadounidense Corinne Stoddard completó el podio con el bronce.

El episodio dejó una de las escenas más impactantes de estos Juegos Olímpicos de Invierno, en una disciplina donde la velocidad y el contacto constante elevan el riesgo físico para los atletas.