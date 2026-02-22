La furia de Lionel Messi contra los árbitros tras la derrota de Inter Miami y el gesto salvador de Luis Suárez + Seguir en









El capitán argentino terminó muy enojado luego del 3-0 ante Los Ángeles FC como visitante. Intentó dirigirse hacia el acceso arbitral y fue contenido por su compañero uruguayo.

Messi tuvo una reacción inesperada luego de la derrota ante Los Ángeles

La noche del estreno en la MLS dejó una escena inesperada. Tras la dura derrota por 3-0 frente a Los Ángeles FC, Lionel Messi se retiró del campo de juego visiblemente molesto y protagonizó un momento de tensión en la zona de vestuarios.

Según registraron las cámaras, el rosarino siguió a la terna arbitral encabezada por el canadiense Pierre-Luc Lauziere e intentó ingresar por el mismo pasillo que utilizaban los jueces. En ese instante intervino Luis Suárez, quien lo tomó del brazo y lo persuadió para que cambiara de rumbo, evitando que la situación escalara.

Un debut muy lejos de lo esperado El vigente campeón no logró hacer pie en su presentación y fue superado con claridad. El conjunto californiano golpeó en momentos clave y selló la goleada con eficacia en las transiciones ofensivas, dejando sin respuestas a las Garzas.

messi Tras el encuentro, el entrenador Javier Mascherano reconoció la superioridad del rival, aunque consideró que el marcador fue demasiado amplio en relación al desarrollo del juego. “Nos ganaron bien, pero el resultado no refleja del todo lo que pasó en el partido”, analizó en conferencia de prensa.

El inicio del torneo dejó señales de alerta para Inter Miami, que deberá ajustar su funcionamiento colectivo si quiere defender el título. Mientras tanto, la imagen de Messi enfurecido se convirtió en una de las postales más fuertes de la primera fecha.