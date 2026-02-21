Mundial 2030: acusan a Marruecos de una masacre contra perros callejeros para "limpiar" el país + Seguir en









El país africano, que organizará la próxima edición de la Copa del Mundo junto a varios países, recibió una fuerte denuncia.

La vida de los animales callejeros está en peligro ante la organización de la Copa del Mundo. Freepik

La organización del evento deportivo más grande del mundo siempre genera polémicas alrededor de los países anfitriones elegidos. En la previa de la próxima copa de fútbol, una nación africana quedó en el centro de las críticas internacionales por una decisión drástica que busca cambiar la imagen de sus calles.

Detrás de las millonarias inversiones en infraestructura, se esconde una campaña extrema contra los animales abandonados que generó un fuerte repudio. Las organizaciones protectoras denuncian métodos crueles y exigen que se detenga inmediatamente esta medida disfrazada de higiene urbana.

Freepik perros callejeros El país africano, que realizará la Copa del Mundo junto a otras naciones, sufrió una fuerte denuncia por parte de distintas organizaciones. Freepik La fuerte acusación contra Marruecos Una investigación exclusiva del medio The Athletic y el periodista Simon Hughes reveló que el gobierno marroquí inició una matanza masiva de perros callejeros en varias ciudades. Según el reporte, el objetivo principal de esta campaña es mostrar un país ordenado antes de recibir a los fanáticos del fútbol que viajarán al Mundial 2030.

Los grupos defensores de los animales aseguran que las autoridades locales utilizan métodos letales como veneno y armas de fuego para vaciar la vía pública. Para darle peso a sus reclamos, sumaron a la denuncia vídeos donde se ve cómo distintos trabajadores recolectan a los animales en camiones durante la madrugada.

La respuesta de Marruecos y la posición de la FIFA Ante la enorme repercusión negativa, los funcionarios del país africano negaron que exista una orden oficial para exterminar a los animales por la llegada del torneo de fútbol. Argumentaron que los controles en las calles son medidas sanitarias habituales para prevenir enfermedades y no una limpieza estética para los turistas.

Por su parte, la máxima autoridad mundial de este deporte informó que sigue el caso y mantiene conversaciones constantes con las autoridades del país. La FIFA resaltó que busca garantizar el cumplimiento de los compromisos de bienestar animal planteados durante el proceso de candidatura de Marruecos donde se destacaron programas de captura, esterilización, vacunación y liberación de animales.

