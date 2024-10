Violencia en Los Andes: una granada, enfrentamientos entre barrabravas y 26 detenidos

Este violento episodio ocurre en el marco de una fuerte e intensa interna de la barrabrava de Los Andes. Además, la Aprevide (Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte), ya había sido alertada que estos hechos iban a seguir ocurriendo y con mayor frecuencia en vísperas del partido por el ascenso.

“Por si no se entendió: nosotros vamos a intentar ir por las buenas pero si tenemos que entrar por las malas no queda otra. No vamos para hacer quilombo pero si nos buscan nos van a encontrar porque tenemos sangre”, fue el mensaje inicial de la nota de voz, reportó TyC Sports.

“Esto lo digo porque los gatos van a ir a la gorra a decirles cua, cua, cua. Sino clarito: los hacemos caer a todos porque a ortiva, ortiva y medio. Nosotros el sábado contra Laferrere vamos por las buenas o por las malas. Yo me juego muchas cosas en esto, hasta mi libertad porque yo estoy firmando pero voy por todo, plata o mierda, como tiene que ser”, aseveró.

En 2013, Paz fue condenado a 14 años de prisión por el crimen de un hincha de Banfield. Además, en sus antecedentes figuran amenazas con armas de fuego a técnicos del club, y acusaciones de poner una bomba molotov debajo del auto de un ex directivo. Con su salida de prisión, la facción que lideraba llamada “La descontrolada banda de José ” quiere volver a tomar el control, pero ahí es donde aparece la Familia Coronel, quienes no quieren saber nada con ceder terreno.