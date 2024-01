¿Vuelve el "Kun"? Un equipo de Uruguay anotó a Agüero en la lista de buena fe

Embed Pensaron que era mentira?



No Papi, el @aguerosergiokun es miembro de la Familia Carnciera!



Bienvenido Kuni a #CuadrilFamilia



BUENO VAMO’ A JUGAR PA’



No tenemos casi pic.twitter.com/BFvKWXVlJY — Atlético Cuadril (@AtleticoCuadril) October 20, 2023

No obstante, la inscripción de Agüero fue un intento de tentarlo y desde Atlético Cuadril no pierden la fe: "Sergio está en la lista de buena fe, esto quiere decir que si está en Punta del Este, puede jugar. Si no estuviera incluido, no podría", indicaron a TN desde el conjunto uruguayo.