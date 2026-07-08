Zinedine Zidane llenó de elogios a la Selección Argentina y a Lionel Messi tras la remontada ante Egipto + Agregar ámbito en









La leyenda del fútbol francés y campeón del mundo en 1998 no se ahorró palabras de elogios para el equipo argentino y su capitán luego del histórico triunfo ante Egipto, dando vuelta un 0-2 en 15 minutos.

Zidane llenó de elogios a la Selección Argentina y a Lionel Messi tras la remontada ante Egipto

Luego del épico e histórico triunfo de la Selección Argentina ante Egipto, por 3 a 2 en octavos de final del Mundial 2026, los elogios para el equipo de Scaloni no paran de llegar. Quien habló en las últimas horas fue la máxima leyenda de Francia, Zinedine Zidane, que no escatimó en halagos para el conjunto argentino y su capitán.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"Remontar desde 0-2 en un partido de eliminación en la Copa del Mundo no es solo una victoria: es una declaración. Argentina le ha mostrado al mundo que los campeones no son los equipos que nunca sufren; son los equipos que sufren, luchan y se levantan de nuevo. Esta noche pertenece a Messi, a Argentina y a un equipo que se negó a dejar morir su sueño", aseguró el astro francés en relación al triunfo argentino.

Zidane hizo foco en el corazón de la Selección argentina para explicar la remontada: "Esto es lo que hacen las leyendas. Cuando Argentina estaba 2-0 abajo, cuando el mundo pensaba que estaban acabados, encontraron algo dentro de sí mismos que solo los grandes equipos poseen. Mostraron corazón, carácter y la mentalidad de campeones. Se negaron a aceptar la derrota".

"Zizou" también destacó una vez más a Lionel Messi como gran líder. "Una vez más demostró por qué es un jugador de otro nivel. El liderazgo no se trata solo de marcar goles: se trata de inspirar creencia cuando todo parece imposible. Su presencia, su mentalidad y su capacidad para elevar a sus compañeros cambiaron por completo el partido. Argentina siguió a su capitán a la batalla, y crearon una noche que nunca olvidarán", afirmó.

El campeón del mundo con Francia en 1998 también tuvo elogios para el equipo perdedor: "Egipto merece un enorme respeto. Empujó a Argentina hasta su límite absoluto y mostró una valentía increíble. Pero esta es la crueldad y la belleza del fútbol. Un solo momento puede decidir todo, y Argentina encontró esos momentos cuando tenía la espalda contra la pared".