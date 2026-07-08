"La Cuarta Estrella": el nuevo himno de la Selección argentina que ya canta el plantel en el Mundial 2026

La canción ya forma parte de los jugadores dirigidos por Lionel Scaloni, ya que se los vio festejando con la misma luego de la victoria ante Egipto. Tras el fenómeno de “Muchachos” en Qatar 2022, los hinchas argentinos prometen instalar uno nuevo.

El festejo de Argentina tras la victoria ante Egipto.

La Selección argentina continúa despertando entusiasmo dentro y fuera de la cancha en el Mundial 2026 . Al mismo tiempo que avanza en el torneo, una nueva canción comenzó a convertirse en la favorita de los hinchas y ya forma parte de los festejos del plantel dirigido por Lionel Scaloni .

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Bajo el nombre “La Cuarta Estrella” , el tema ganó notoriedad después de que la AFA difundiera un video grabado en el vestuario tras la sufrida victoria por 3-2 frente a Egipto en los octavos de final. En esas imágenes se observó a los futbolistas celebrando mientras entonaban la canción que alimenta el sueño del bicampeonato mundial.

El autor de “La Cuarta Estrella” es Pablo Quintana , conocido artísticamente como "Palmito" , quien tomó como base la melodía del clásico “No me arrepiento de este amor” , de Gilda , para crear una versión dedicada a la Selección argentina .

Según explicó el propio músico, la iniciativa nació varios meses antes del comienzo del Mundial con la intención de componer un tema que reflejara la pasión de los argentinos por el seleccionado nacional y acompañara al equipo durante la competencia.

La letra hace referencia a la obtención de la tercera Copa del Mundo en Qatar 2022 y expresa el deseo de conquistar una nueva estrella para el escudo argentino.

La nueva canción de la Selección argentina.

Además, incluye menciones a Lionel Messi, Diego Maradona y las Islas Malvinas, elementos que suelen estar presentes en el folclore futbolero y en las canciones que acompañan a la Selección argentina.

También menciona la última Copa del Mundo que Argentina había disputado en EEUU en 1994, cuando a Maradona lo sacaron del mismo por un extraño doping positivo. Como dice la canción "la que no nos dejaron levantar".

Con el correr de los partidos, “La Cuarta Estrella” comenzó a sonar con fuerza en las tribunas y ya se transformó en uno de los cánticos más representativos de los hinchas argentinos durante el Mundial 2026, siguiendo el camino que años atrás recorrió “Muchachos” hasta convertirse en un fenómeno popular.

Qué dice la letra

Soy hincha de la Selección

La aliento con el corazón

Ganamos la tercera con Lionel

Queremos ser campeones otra vez

Y 32 años después

La Scaloneta va a vengar

La Copa que le robaron al Diez

La que no nos dejaron levantar

Quiero ver la cuarta estrella

Brillar en la camiseta

Soy argento de la cuna hasta el cajón

Por Malvinas

Por el Diego

Por la última de Leo

Argentina quiero verte bicampeón.