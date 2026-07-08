Se disparan los precios de la reventa oficial para ver Argentina vs Suiza en el Mundial 2026: piden hasta u$s115.000 por una entrada

Con el partido de cuartos de final confirmado, los vendedores publicaron entradas con precios exorbitantes. A tres días del partido, aún se encuentran tickets por u$s1.500 o u$s3.000, pero también hay entradas por u$s20.000, u$s40.000 y más de u$s100.000 en zonas privilegiadas del estadio.

El triunfo de Argentina frente a Egipto y la clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026 disparó el precio de las reventas oficiales en la página de FIFA. Por un ticket para el partido del sábado frente a Suiza piden en promedio u$s3.000, pero también se ofrecen a precios exorbitantes que van desde u$s40.000 a u$s115.000.

La Selección argentina sigue a paso firme en la Copa del Mundo. Este martes consiguió una nueva victoria, esta vez frente a los africanos, en un partido sufrido en el que los de Lionel Scaloni estuvieron 2 a 0 abajo hasta el minuto 79'. Con goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández sobre el final, se impuso 3 a 2 y accedió a la siguiente fase.

La campeona del mundo no se baja de la pelea y el 11 de julio saldrá a la cancha en el Kansas City Stadium a ratificar, una vez más, su rol de candidata. Con el cuadro de cuartos de final ya definido, se enfrentará a los suizos, que lograron sortear a la difícil Colombia en un partido trabajado que se definió 4 a 3 por penales luego de un empate en cero durante los 120 minutos.

El encuentro del próximo sábado no solo concentrará las miradas de los argentinos y los suizos, sino también de los fanáticos del futbol que en las últimas horas iniciaron la búsqueda de entradas para no perderse uno de los partidos más atractivos del Mundial. Pero se enfrentarán con una barrera importante: los precios.

La plataforma para acceder de manera oficia la la reventa de tickets es la de la propia FIFA, donde los compradores publican los precios sin intervención directa del organismo más allá de garantizar y resguardar la fiabilidad de la operación. Allí comenzaron a publicarse ubicaciones de diferentes puntos del estadio con precios diversos.

A tres días del partido, aún hay disponibles entradas de entre u$s1.500 y u$s3.000 en las zonas frontales superiores del estadio. El promedio en las ubicaciones altas ronda los u$s5.000, pero al igual que los partidos pasados, con el correr de las horas y el aumento de la demanda, se espera que registren un pico.

En las zonas medias, ubicadas en cercanía al córner, los vendedores piden entre u$s13.225 hasta u$s40.000 por una entrada para el encuentro que se jugará a partir de las 22hs en Kansas.

Los precios los ponen los dueños de los tickets, por lo cual si bien se registran cifras razonables para un partido de esta instancia, también se pueden encontrar cifras exorbitantes. Si para el partido ante Cabo Verde había tickets por hasta u$s57.500, en la zona baja del estadio de Kansas el valor de las entradas pueden llegar hasta los u$s115.000.

A qué hora y dónde juegan Argentina vs. Suiza

El duelo entre la Selección argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 tendrá los siguientes datos:

Horario: 22.00 (hora argentina)

22.00 (hora argentina) Estadio: Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos

La Albiceleste buscará seguir en carrera por el título frente a un rival que llegó a esta instancia después de dejar en el camino a Colombia en una definición por penales, tras igualar sin goles durante los 120 minutos.

El escenario será testigo del cruce por un lugar en las semifinales del Mundial 2026, donde Argentina intentará dar otro paso en su objetivo de defender la Copa del Mundo conseguida en Qatar 2022.

La FIFA todavía no confirmó al árbitro que dirigirá el encuentro entre Argentina y Suiza por los cuartos de final. La designación oficial se conocerá en los próximos días, antes del partido.