Es una de las series más vistas de Netflix y tiene solo 4 episodios: un oscuro e imperdible drama criminal + Agregar ámbito en









Una producción brasileña atrapó al público con una historia intensa, un ritmo frenético y un suspenso que te engancha hasta el final.

Esta miniserie brasileña atrapó a miles de espectadores en Netflix. Gentileza - Netflix

Entre los estrenos más populares del catálogo de Netflix, una miniserie brasileña logró destacarse gracias a una propuesta intensa y atrapante. Con apenas 4 episodios, consiguió captar la atención de millones de espectadores en distintos países y se ubicó entre los contenidos más elegidos de la plataforma.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Tras su lanzamiento, la ficción conquistó al público por una puesta en escena con un impacto visual muy fuerte. Basada en una reconocida novela, la historia y sus profundos personajes construyen un relato que mantiene la tensión desde el primer capítulo hasta el desenlace.

En tan solo 4 capítulos, esta serie te va a atrapar. Gentileza - Netflix De qué trata Los ríos del destino La trama se desarrolla en la región de la Amazonia Atlántica, con locaciones filmadas en Belém, en el estado de Pará, Brasil. Ahí mismo se cruzan tres historias atravesadas por la violencia, la supervivencia y la búsqueda de justicia.

El eje principal sigue a Janalice, una adolescente que cae en manos de una organización dedicada al tráfico de personas. A partir de ese momento, su vida cambia y empieza una desesperada lucha por recuperar la libertad. En paralelo aparece Preá, un joven que pertenece a una banda criminal que opera sobre los ríos de la región. Las circunstancias lo obligan a asumir un rol para el que nunca estuvo preparado, mientras intenta sobrevivir.

La tercera protagonista es Mariangel, una mujer que carga con el dolor de la pérdida de su familia. Su determinación la lleva a empezar un camino donde la sed de respuestas y el deseo de encontrar a Janalice la terminan cruzando con personajes que nunca hubiera conocido.

Netflix: tráiler de Los ríos del destino Netflix: elenco de Los ríos del destino Domithila Cattete como Janalice

Lucas Galvino como Preá

Marleyda Soto como Mariangel

Sandro Guerra como Amadeu

Maycon Douglas como Zé do Boi

Sendí Baré como Luzia

Ademara como Dionete

Welket Bungué como Philippe Soutin

Ricardo Teodoro como Ramiro

Felipe Rocha como Jaime

Temas Netflix

Series