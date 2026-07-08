Cómo le fue en los mundiales a los líderes del ranking FIFA desde que se creó en 1992

El triunfo sobre Paraguay le permitió a Francia superar a la Argentina en el ranking FIFA y convertirse en la nueva selección número uno del mundo. Los galos se hicieron acreedores de una maldición que tuvo como víctimas a equipos como el Brasil de 2006 y la España de 2014.

Brasil vs Francia en 2006, uno de los duelos más recordados de la historia de los mundiales. Los galos eliminaron en cuartos a la verdeamarelha, que llegaba como líder del ranking.

Francia ascendió al primer lugar del ranking FIFA tras la victoria ante Paraguay por 1 a 0 en los octavos de final del Mundial 2026 . Desplazó de la cima a la Argentina, que por la victoria ante Egipto recibió menos puntos que los que obtuvo el seleccionado francés ante los guaraníes. Así, los galos se quedaron con el máximo escalafón pero también se hicieron acreedores de una "maldición" que lleva cobrándose víctimas desde hace 34 años.

El ranking FIFA se creó en 1992. Desde entonces, las selecciones que llegaron en el primer puesto a la Copa del Mundo no pudieron consagrarse campeones. Además, ninguna pudo superar los cuartos de final. ¿Podrá Francia esta vez?

Alemania fue la primera víctima. Llegaba de ser campeona en 1990 contra Argentina y líder del ranking, pero en el Mundial de EEUU 1994 no pudo superar los cuartos de final y cayó ante Bulgaria. El campeón fue Brasil.

La segunda víctima fue nuevamente el combinado alemán. En Francia 1998 también ocupaba el primer puesto internacional. Una vez más llegó hasta los cuartos de final, donde cayó ante Croacia. La campeona fue el local.

Los franceses llegaban al Mundial Corea-Japón 2002 como líderes del ranking y vigentes campeones. Sin embargo, el equipo comandado por Zinedine Zidane se quedó afuera en fase de grupos. El ganador del certamen fue Brasil.

En 2006, la víctima fue también la campeona defensora. La "Verdeamarelha" llegaba al Mundial de Alemania en la primera posición del escalafón internacional de FIFA y se fue eliminada por Francia en cuartos de final. En aquella oportunidad, Italia se consagró como el mejor equipo del certamen.

Cuatro años más tarde, Brasil llegó al Mundial de Sudáfrica en cabeza del ranking. Pero no logró hacer valer su condición de favorita y perdió contra Países Bajos en cuartos de final. España se consagró campeona del mundo por primera vez aquel año.

La maldición se cobró una nueva víctima en el Mundial de Brasil en 2014. En aquella oportunidad, los españoles no lograron esquivar el maleficio y perdieron en fase de grupos. La selección campeona de aquel certamen fue Alemania, tras vencer a Argentina en la final.

Para el Mundial de Rusia de 2018, Alemania llegaba como favorita y primera en el ranking. Pero no pudo hacer frente a la maldición y se volvió a casa en primera ronda. Los franceses se quedaron con aquel torneo.

Por último, el Mundial de Qatar 2022 tenía en Brasil al líder del ranking FIFA. El conjunto liderado por Neymar superó fase de grupos, ganó en octavos de final pero su paso por aquel torneo terminó en cuartos de final: en aquella oportunidad fue eliminada por Croacia. El campeón del torneo fue Argentina.

Cómo funciona el ranking FIFA

El ranking FIFA es el método utilizado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) para establecer el orden de las 211 selecciones nacionales afiliadas al organismo. Aunque con frecuencia es cuestionado por aficionados y especialistas, sigue siendo uno de los principales parámetros para determinar la jerarquía de los equipos a nivel internacional.

La clasificación se actualiza una vez por mes y contempla todos los encuentros disputados durante el período anterior. Su relevancia trasciende lo estadístico, ya que sirve como referencia para definir los bombos de los sorteos de los Mundiales y otras competencias oficiales.

La primera edición del ranking apareció en diciembre de 1992. Desde entonces, la metodología sufrió varias modificaciones con el objetivo de reflejar con mayor precisión el rendimiento de cada selección.

En teoría, el sistema busca que los equipos con mejores resultados ocupen las primeras posiciones. Sin embargo, su funcionamiento fue motivo de debate durante años.

En los últimos 25 años, solamente Brasil, Alemania, Argentina, Italia, Francia, España, Bélgica y Países Bajos lograron alcanzar el primer puesto de la clasificación. Entre todos ellos, Brasil fue el seleccionado que permaneció más tiempo en la cima.