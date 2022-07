Diputados: Manzur dará informe de gestión el 31 de agosto pese a ruidos por cambios en Gobierno

La oposición espera con ansias al jefe de Gabinete, por el que pidió en reiteradas ocasiones. La última vez lo hizo en el recinto. De hecho, fue el jefe de bloque kirchnerista, Germán Martínez, quien adelantó semanas atrás la visita de Manzur. Horas más tarde, en dicha sesión y sin haber escuchado al legislador oficialista, reclamó por el funcionario la macrista María Eugenia Vidal, a quien el Frente de Todos la acusó de no estar atenta -ni presente- en el recinto.

Durante la tarde de ayer, la Cámara baja confirmó la asistencia de Manzur para “responder las 3.926 preguntas efectuadas por los diputados y diputadas de todos los bloques”.

UCR con el campo

Mientras continúa la pelea del Gobierno con el campo, diputados del radicalismo recorrieron ayer la Exposición Rural y lanzaron fuertes críticas a la política agropecuaria. “El gobierno no tiene un plan: te hace un programa en cuotas y por rubro. Primero te dijeron que no, pero ahora te dicen que, hasta agosto, un pedacito de lo que liquides de soja te lo doy a un dólar, el otro 70% déjamelo depositado”, expresó el jefe de bloque, Mario Negri.

En línea con lo anterior, el diputado cordobés detalló: “Lo que están diciendo es ‘no tengo una concepción del desarrollo productivo, sino que mi concepción tiene que ver con de qué manera me das los dólares que yo creo que vos tenés y que, según mi opinión, esos dólares no son tuyos, sino que se los tenés que dar al Estado’”.

Negri luego fue más allá y dejó claro que “estamos ante un gobierno débil, en default político y que no puede unificar una posición”. y agregó: “La directora de la AFIP ha dicho que el mercado marginal del dólar es el mayor desestabilizador; el Presidente ha dicho que los especuladores son los productores; la vocera presidencial dice que el mercado marginal del dólar no existe; el ministro de Agricultura está afónico, no dice nada, y es el encargado de hablar del sector del campo; y -el titular del Banco Central, Miguel- Pesce, que es el encargado de la política monetaria, se ha hecho cargo de la política agropecuaria. Así estamos”.

Por último, el diputado de la UCR dijo: “Cinco opiniones distintas sobre el principal sector que aporta divisas al país. Nos ha dado u$s20.000 millones de dólares y se han esfumado entre los dedos. Desgraciadamente estamos sin rumbo”. En tanto, el exministro macrista y actual presidente de la comisión de Agricultura de la Cámara baja, Ricardo Buryaile explicó: “El análisis que hacen es de neto corte especulativo respecto a la soja. El productor vende cuando necesita, lo va a hacer si necesita al precio que sea. Pero como cualquiera, va a querer retener parte del fruto de su trabajo, de sus ahorros, porque tiene que ir cumpliendo con sus obligaciones, muchas de las cuales se pagan justamente con soja”.

Además, el formoseño manifestó que “no es cierto que haya u$s20.000 millones sin liquidar. Hay u$s13.000 millones y el Gobierno se queda con u$s10.000 millones, ya que en Argentina el productor cobra el 28% de lo que se cobra en otra parte del mundo. El resto se lo queda el Estado”.

Alerta

A pesar de las dificultades que tiene el sector privado para mantener fuentes de trabajo, la diputada del interbloque Federal Graciela Camaño presentó un proyecto para reformar la ley de Mercado de Capitales y obligar a las empresas que tengan actividades riesgosas para el medio ambiente a incluir una auditoria ambiental, contratar un seguro y un programa de adecuación para cuidar para la prevención del daño.

En los fundamentos de la iniciativa, Camaño aseveró que “la responsabilidad ambiental empresarial es, por un lado, un conjunto de mecanismos de producción que debe aplicar las empresas para minimizar los impactos que producen al medio ambiente, es decir, obtener una producción más limpia”.

Limitado

Desde el Senado, la cristinista Juliana di Tullio apura para los próximos días la presentación de un proyecto sobre salario universal mucho más limitado al que solicita, desde hace semanas, el conglomerado de movimientos sociales que lidera el piquetero papal Juan Grabois.