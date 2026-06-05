Cómo llegan al Mundial 2026 Argelia, Austria y Jordania, los rivales de la Selección Argentina

Los rivales de Argentina en este Mundial 2026 llegan en condiciones muy diferentes a la campeona del mundo. Y no porque los dirigidos por Lionel Scaloni tengan tres títulos mundiales y entre Jordania, Argelia y Austria no sumen ninguno. Sino porque sus ligas, su formación y el fútbol en aquellos países está en pleno crecimiento.

Argelia , el rival del debut de la Scaloneta, sorprendió al incluir en la nómina de convocados al arquero Luca Zidane, hijo de Zinedine Zidane, que no juega desde abril por una fractura en su mandíbula. Y como el padre del arquero jugó para la selección francesa, muchos jugadores argelinos también tuvieron su oportunidad.

Houssem Aouar, volante central del Al-Ittihad saudí, jugó un partido amistoso con Francia en la victoria 7-1 contra Ucrania. El delantero Amine Gouiri hizo todas sus inferiores en las selecciones del país galo entre sub 16 y sub 21. El lateral zurdo del Manchester City, Rayan Aït-Nouri disputó 15 partidos con el conjunto europeo antes de cumplir los 21 años. Y no son los únicos casos dentro de Argelia, pero es un reflejo del equipo que se formó y los rezagos de la colonización francesa en el país africano.

La liga argelina está compuesta por 16 equipos que se enfrentan a dos ruedas todos contra todos. Gracias al dinero del petróleo y las inversiones de empresas de telecomunicaciones de Egipto o Qatar, este siglo el campeonato creció y Argelia pudo repatriar algunos hijos de inmigrantes que hoy visten su camiseta nacional.

En la previa mundialista los Zorros del Desierto se enfrentaron a Países Bajos en un partido amistoso y sorprendieron al ganar por 1-0 con gol de Anis Hadj Moussa.

Austria, el segundo rival de Argentina que creció gracias a la empresa de bebidas energizantes Red Bull

Hasta 2005 la selección austríaca no se había clasificado nunca a jugar una Eurocopa y no participaba de un Mundial desde 1998. Pero en abril de ese año la compañía Red Bull compró el SV Austria Salzburgo e ingresó oficialmente en el mundo del fútbol.

Comenzaron a comprar jugadores de mayor jerarquía y en 2012 ficharon al técnico Ralf Rangnick que tomó la dirección deportiva de los dos equipos que la empresa de bebidas energizantes tenía en ese momento, el Leipzig germano y Salzburgo.

El técnico instalo un juego de presión, velocidad y fuerza para lograr el triunfo. La calidad técnica, la creatividad y la improvisación quedaron en un segundo plano. Así Salzburgo ganó diez campeonatos consecutivos e instaló una forma de juego que se expandió por el país y en la selección.

austria La selección austríaca debutará ante Jordania el 17 de junio.

A pesar de ello y de que Austria tiene índices de una buena calidad de vida y sostén económico, muchos de sus jugadores no llegan a debutar en Primera porque buscan ligas más competitivas. La Bundesliga austríaca cuenta con tan solo 12 equipos que se enfrentan a dos vueltas y al final se dividen los primeros 6 en la búsqueda del título y los otros 6 pelean la permanencia. Es por eso que tan solo 3 jugadores de 26 convocados juegan la liga local.

El último partido que disputó Austria fue un amistoso ante Túnez en el que ganó 1-0 con gol de Marcel Sabitzer, pero en el que Konrad Laimer se fue expulsado.

Jordania y una generación nacida de un plan de formación creado en 2001

A diferencia de otros países que disputan la Copa del Mundo, los recursos de Jordania son limitados y se encuentra en una zona de constantes conflictos bélicos y territoriales. En 2001 gracias a una iniciativa del príncipe Alí bin Al-Hussein, la Asociación de Fútbol de Jordania (AJF) creo los Centros Príncipe Alí para Jugadores Prometedores, con 35 establecimientos distribuidos por todo el país.

Jordania

La misión de estos centros era descubrir niños de entre 8 y 12 años y entrenarlos para que se conviertan en futbolistas. 25 años después, Mousa Al-Tamari, Ehsan Haddad, Nizar Al-Rashdan, Ibrahim Sabra e Ibrahim Saadeh son algunos de los surgidos de estas escuelas que lideraran al equipo en la próxima Copa del Mundo.

En la antesala de la Copa del Mundo, Jordania perdió 4-1 ante Suiza y el domingo 7 de junio tendrá su última prueba ante Colombia en un partido amistoso.