Dirigentes y especialistas se reunirán en Misiones para debatir sobre Ficha Limpia + Agregar ámbito en









El evento se titulará "Debate Abierto: Ficha Limpia en Misiones". Participarán figuras del PRO, como la diputada Silvia Lospenatto y el senador Martín Goerling Lara.

Analía Labandoczka, Gastón Marra, Silvia Lospenatto y Martín Goerling Lara.

Especialistas y dirigentes políticos animarán este viernes en la ciudad de Posadas, Misiones, una jornada de debate y reflexión sobre el proyecto de "Ficha Limpia", una iniciativa que busca establecer mayores estándares de transparencia y ética en la función pública.

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El encuentro, denominado "Debate Abierto: Ficha Limpia en Misiones", se realizará a las 11:00 en el Hotel Julio César de la capital provincial y reunirá a dirigentes políticos, especialistas en derecho, representantes del ámbito judicial, estudiantes y ciudadanos interesados en la temática.

Encuentro por Ficha Limpia en Misiones La actividad contará con la participación de destacados referentes nacionales vinculados al impulso de la iniciativa. Entre ellos estará Gastón Marra, principal impulsor del movimiento ciudadano "Ficha Limpia" a nivel nacional, que promueve la imposibilidad de que personas con condenas ratificadas por delitos de corrupción puedan postularse a cargos electivos.

También integrarán el panel la diputada provincial del PRO Analía Labandoczka, autora e impulsora del proyecto de Ficha Limpia en la Cámara de Representantes de Misiones; la legisladora porteña Silvia Lospennato, una de las principales promotoras de la iniciativa en el país; y el senador nacional por Misiones Martín Goerling, jefe del bloque PRO y uno de los presentadores del proyecto de "Ficha Limpia 2026".

Además, abogados de la provincia de Misiones expondrán sobre los aspectos jurídicos y el contexto legal de la propuesta.

Los organizadores destacaron que la jornada tendrá una modalidad abierta y participativa, con el objetivo de fomentar el intercambio de preguntas, opiniones y reflexiones entre los expositores y el público asistente. La convocatoria busca generar un espacio de discusión sobre los mecanismos necesarios para fortalecer la transparencia institucional y promover reglas más exigentes para quienes aspiren a ocupar cargos públicos.

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