Caja jubilatoria: no hubo acuerdo con Nación y la Provincia de Buenos Aires avanzará con una medida cautelar

Las partes mantuvieron una audiencia ante la Corte Suprema este miércoles. Axel Kicillof denunció que el Gobierno no presentó una propuesta de pago y anticipó que profundizarán la vía judicial. Reclama cerca de $2,2 billones.

El Gobierno y la provincia de Buenos Aires participaron este miércoles de una nueva audiencia ante la Corte Suprema por la deuda que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene con la caja previsional bonaerense. El encuentro finalizó sin acuerdo entre las partes. Axel Kicillof denunció que no hubo propuesta oficial y que avanzará con la presentación de una medida cautelar.

"Vinieron a decir que todavía falta, que se necesitaba más trabajo técnico. Conclusión: seguimos con el problema de que no nos transfieren . Decidimos avanzar por la vía cautelar, terminamos esta parte de la conciliación", graficó al finalizar el encuentro Kicillof, quien estuvo acompañado el ministro de Economía, Pablo López ; el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel ; el Fiscal de Estado, Hernán Gómez ; la titular del IPS, Marina Moretti ; y el jefe de Gabinete del ministerio de Economía provincial, Facundo Bocco Proietti.

Los enviados de la Casa Rosada, en tanto, fueron el secretario de Hacienda, Carlos Guberman , y la subsecretaria Nacional de Provincias, Valeria Sánchez , junto a sus equipos técnicos.

Se trató del tercer round de este tipo que Nación y la Provincia animaron en tribunales, luego de que la Corte los convocara. En el careo anterior, ocurrido a fines de abril, la Justicia había emplazado al Gobierno para que presentara una propuesta de pago, que debía especificarse este 10 de junio. Cabe recordar que la administración bonaerense le reclama $2,2 billones al Estado solo en materia previsional.

Al respecto, el gobernador destacó las audiencias como espacio de intercambio pero advirtió que todavía no hay una solución en ciernes: "Simplemente tenían que venir con una propuesta, como hicieron con otras provincias, para resolver transitoriamente. Este es un problema para pagarles a los jubilados de la Provincia".

Acto seguido, sostuvo que, en la comparativa con otros distritos, a Buenos Aires le corresponde un monto mayor, al tiempo que denunció el "presunto superávit" de la gestión de Javier Milei, ya que se construyó "no pagándole a los jubilados, a las universidades y a las provincias". "La deuda total de Nación a la Provincia es de 16 millones de millones", completó.

Kicillof Corte suprema Axel Kicillof dialogó con la prensa tras la audiencia en la Corte Suprema.

Posteriormente, ante la consulta de Ámbito, Kicillof puso en valor el intercambio de información mediado por la Corte Suprema, pero se mostró escéptico respecto a una futura respuesta del Gobierno: "Cerramos una instancia, lo que no quiere decir que dejemos de trabajar intensamente. Buscan no pagarnos nada. Las 13 provincias que no transferimos la caja tenemos el mismo problema. En nuestro caso, resolvieron no hacer ninguna propuesta".

Los distritos a los que hizo referencia el mandatario son aquellos que no transfirieron sus cajas previsionales a Nación. Se trata de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Santa Fe, Corrientes, La Pampa, Misiones, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Santa Cruz, Neuquén y Tierra del Fuego.

De ese pelotón el correntino Juan Pablo Valdés y el santafesino Maximiliano Pullaro fueron los últimos dos en rubricar acuerdos con la Casa Rosada para saldar el pasivo de sus sistemas jubilatorios. Entre ambos, se garantizaron $160 mil millones. Valdés se granjeó $40 mil millones en 10 cuotas de $10 mil millones, mientras que Pullaro acordó $10 mil millones durante 12 meses.

Previamente había hecho lo propio el chubutense Ignacio Torres, quien firmó un entendimiento para que ANSES salde los $48 mil millones que mantiene como acreencia con la jurisdicción patagónica. Sus pares Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rolando Figueroa (Neuquén) y Hugo Passalacqua (Misiones) también suscribieron acuerdos para saldar rojos en sus cajas jubilatorias.

Se trata, en líneas generales, de caciques dialoguistas, que acompañaron distintas iniciativas del oficialismo en el Congreso. La única excepción es el pampeano Ziliotto, quien pese a mantenerse en el cuadrante opositor logró acercar posiciones con el Estado. "Cada vez que nos convocaron, estuvimos. Yo estuve en las dos reuniones del Presidente con los gobernadores. Yo tengo el mayor respeto institucional pero requiero el mismo para este lado", explicó, en se sentido, el mandatario peronista en una entrevista con Ámbito.

El grueso de esos entendimientos se tejió en plenas negociaciones del Gobierno para aprobar distintas leyes en el terreno legislativo. Algunos de ellos son el Presupuesto, la reforma laboral y los cambios al régimen de zona fría, por caso.

Un día antes del round entre Nación y PBA en la Corte Suprema, el ministro del Interior, Diego Santilli, recibió en la Casa Rosada al neuquino Rolando Figueroa y al catamarqueño Raúl Jalil, de quien espera apoyos para avanzar con la reforma electoral. En ese cóctel, lo que más ruido genera es la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

El ítem incluso suscita inquietudes entre aliados. Hasta el momento, Jalil es el único de la órbita peronista que mostró voluntad para acompañar la supresión de las PASO. Por goteo, el Gobierno consiguió algunos apoyos en las provincias, aunque la empresa todavía es cuesta arriba.

Como contó Ámbito, un grupo de caciques planteó abiertamente la posibilidad de ser candidatos únicos en sus terruños y que de su boleta cuelguen dos listas distintas para los cargos legislativos y ejecutivos distritales: una del PJ con los postulantes del justicialismo y otra con la oferta de La Libertad Avanza.