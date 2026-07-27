Desembarca en la Argentina la primera minivan china de súper lujo

La nueva marca inicia su presencia en el país con un modelo que combina tecnología de última generación, interior inspirado en un jet privado y un sistema de propulsión eléctrico de autonomía extendida.

El segmento de vehículos de origen chino continúa ampliándose en la Argentina y ahora suma un nuevo protagonista orientado al mercado premium. Maextro , la marca creada por JAC Motors en alianza con Huawei , llega oficialmente al país con la V800 , una minivan de lujo que apunta a competir con los modelos más exclusivos del mundo.

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La propuesta busca diferenciarse de las tradicionales vans ejecutivas gracias a un elevado nivel de confort, soluciones tecnológicas avanzadas y un enfoque pensado para traslados VIP. Aunque su comercialización ya fue anunciada, todavía no se informó el precio que tendrá en el mercado argentino .

El nombre de la marca también refleja su filosofía. Maextro toma como referencia la palabra italiana Maestro, pero reemplaza la letra "S" por una "X" para representar innovación y la intención de abrir una nueva etapa dentro de la industria automotriz.

La V800 mide 5,4 metros de largo y posee una distancia entre ejes de 3,43 metros , dimensiones que permiten ofrecer un habitáculo amplio, diseñado para brindar una experiencia similar a la de un avión ejecutivo.

Entre sus principales atributos sobresalen las butacas individuales tipo Capitán , con regulación eléctrica, función de masaje, apoyapiés retráctiles y climatización independiente para cada ocupante. A esto se suma un techo panorámico con efecto "Cielo Estrellado" , iluminación ambiental en cristal y un sistema de apertura de puertas mediante gestos y comandos inteligentes, sin necesidad de utilizar las manijas.

La V800 mide 5,4 metros de largo y posee una distancia entre ejes de 3,43 metros, dimensiones que permiten ofrecer un habitáculo amplio, diseñado para brindar una experiencia similar a la de un avión ejecutivo.

En el aspecto tecnológico, Huawei aporta el sistema operativo HarmonyOS, además de las pantallas, la conectividad y los asistentes de conducción, mientras que JAC Motors se encarga del desarrollo mecánico y la fabricación del vehículo.

La V800 utiliza un sistema de propulsión EREV (Vehículo Eléctrico de Autonomía Extendida). El movimiento del vehículo depende exclusivamente de dos motores eléctricos, responsables de impulsar las ruedas y ofrecer una conducción silenciosa y de respuesta inmediata.

Para extender la autonomía incorpora un motor naftero 1.5 turbo que funciona únicamente como generador de energía. Su tarea es recargar la batería cuando el nivel de carga disminuye, sin intervenir directamente en la tracción del vehículo.

Este esquema permite disfrutar de las prestaciones de un automóvil eléctrico sin depender exclusivamente de los puntos de recarga durante viajes largos.

La llegada de la V800 representa el primer paso de Maextro en el mercado local. A nivel internacional, la marca ya cuenta con el sedán de lujo S800 y prevé ampliar su gama con nuevos SUV y vehículos multipropósito.

Con este desembarco, JAC Motors busca reforzar la presencia de la industria automotriz china en el segmento de alta gama, apostando no solo por la innovación tecnológica, sino también por el confort y la sofisticación como elementos diferenciadores.