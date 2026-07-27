El BCE anticipa otra suba de tasas en septiembre para contener la inflación en la eurozona + Agregar ámbito en









Kazimir, miembro del organismo, adelantó posibles medidas si no cambia el escenario actual. Los detalles, en la nota.

Suba de tasas: El Banco Central Europeo aplicará al menos una suba adicional para frenar la inflación, según Peter Kazimir.

El Banco Central Europeo tendrá que aplicar al menos una suba de tasas adicional para frenar la inflación, y si las perspectivas empeoran, el ajuste podría ser mayor al que se anticipa actualmente, señaló el lunes Peter Kazimir, gobernador del Banco Nacional de Eslovaquia y miembro del Consejo de Gobierno del organismo.

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El BCE mantuvo las tasas sin modificaciones la semana pasada, pero brindó claros indicios de una subida de tasas en su próxima reunión de septiembre, dado que los precios del petróleo y del gas se han disparado este mes debido al aumento sistemático del conflicto bélico en Medio Oriente.

Kazimir señaló que “sigo opinando que será necesaria al menos una subida más como parte de nuestro ajuste mesurado ante los riesgos de inflación". Y agregó: "Esto está justificado incluso si la situación mejora ligeramente".

Añadió que se necesitarían datos económicos "muy convincentes", sumado a una evolución geopolítica en las próximas semanas para que él no abogara por una subida en septiembre.

RTVE Los motivos Una de las razones clave por las que el Banco Central Europeo se mantuvo firme este mes de julio, fue debido a que el repunte de la inflación aún no ha generado ningún impacto significativo en los precios, pero Kazimir señaló que los dirigentes monetarios deberían actuar de manera preventiva.

En ese marco, Kazimir indicó que a menudo los efectos de segunda ronda se forman de forma silenciosa. Y subrayó que “para cuando son plenamente visibles, revertirlos resulta costoso. Nuestra tarea es actuar antes de llegar a ese punto, no después". De esta manera, los mercados financieros prevén al menos dos subidas de tasas más por parte del BCE, con la primera ya descontada para octubre y la segunda para marzo. Papel de las expectativas Cabe precisar que estas expectativas son muy volátiles y fluctúan en función de los precios del petróleo, que se sitúan actualmente entre el escenario "de referencia" y el "más moderado" con respecto a los adversos del BCE. Kazimir concluyó que “si la situación se agrava y las presiones sobre los precios se vuelven más fuertes y más persistentes, tendremos que aplicar medidas de endurecimiento en los próximos trimestres más allá de lo que se espera actualmente". Y agregó que: "No sorprendimos a los mercados en julio, y tampoco deberíamos hacerlo en septiembre".

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