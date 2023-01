Divisas: el déficit de servicios superará los u$s10.000 millones

Ahora bien, cómo se explica el déficit de noviembre: nuevamente fue el turismo al extranjero y los gastos vinculados con el transporte, fletes y seguros los factores que explican el rojo mensual. Según los datos oficiales, la cuenta “Servicios” registró un déficit de u$s641 millones principalmente debido a los egresos netos en concepto de Viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta por u$s470 millones, Fletes y Seguros por u$s396 millones y Otros Servicios por u$s4 millones.

En la previa del Mundial de Qatar, una vez más queda en evidencia que tanto el turismo al exterior como las compras externas con tarjetas y los gastos vinculados con el transporte de mercancías, como ser fletes y seguros, terminan siendo una especie de “Pac-Man” de las reservas del BCRA. Pero el saldo mensual no fue peor aún de no ser por la buena performance de las ventas externas de Servicios empresariales, profesionales y técnicos que reportaron ingresos netos por u$s230 millones. Del análisis de los números surge que los egresos brutos por viajes totalizaron u$s531 millones, lo que implica una caída del 14% respecto al mes previo y del 31% respecto a septiembre.

Según la visión del BCRA presidido por Miguel Pesce, esta retracción está vinculada con la Resolución 5270 de la AFIP del 6 de octubre que determinó que a partir del 12 de octubre todos los consumos mensuales con proveedores del exterior con tarjetas que superen los u$s300 deberán pagar un recargo del 25% extra sobre la cotización oficial del dólar, a cuenta del impuesto a los Bienes Personales. Cabe señalar que ese porcentaje adicional se suma a otros dos recargos ya vigentes: el 30% del impuesto PAIS y el 45% a cuenta del impuesto a las Ganancias. Pero además cabe recordar que el mismo 12 de octubre el Gobierno dispuso mediante el Decreto 682 establecer el impuesto PAIS para las compras de divisas destinadas a adquisición en el exterior de servicios personales, culturales y recreativos (no incluye enseñanza educativa).

En paralelo, el BCRA resolvió excluir del requisito de liquidación en el mercado de cambios a los ingresos de fondos con tarjetas de no residentes, cobros por servicios turísticos contratados por no residentes y por cobros de servicios de transporte de pasajeros no residentes, con el fin de incentivar el ingreso de divisas de parte de los turistas extranjeros.

Por otro lado, las operaciones en concepto de ingreso primario representaron una salida neta de u$s917 millones, principalmente por pagos netos de “Intereses” por u$s905 millones. Dentro de las cancelaciones brutas de intereses, u$s707 millones fueron realizadas por el Gobierno y el BCRA mientras que el sector privado totalizó u$s210 millones. Con el dato de noviembre, el acumulado del 2022 de la cuenta servicios registra un déficit de u$s9.633 millones, lo que representa un incremento del 157% respecto de igual período de 2021, impulsado principalmente por el crecimiento de los egresos brutos en concepto de Viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta y, en menor medida, de Fletes y seguros en un contexto de mayores precios del transporte internacional de bienes, reconoce el BCRA. Cuando se conozca el dato de diciembre, ya con el Mundial a pleno y Argentina en la final, el rojo sin duda volverá a trepar, no solo por cuestiones estacionales, llevando el déficit de todo el año por encima de los u$s10.000 millones.