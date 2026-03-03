Quién es Noel De Castro, la primera mujer argentina que en meses viaja al espacio

Noel de Castro nació en Salta y se formó como ingeniera en la Universidad Favaloro. Gracias a un acuerdo entre la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y la compañía Axiom Space, obtuvo el respaldo institucional necesario para representar a la Argentina en una misión espacial.

La misión, denominada Private Astronaut Mission (PAM), tendrá como destino la Estación Espacial Internacional y está prevista para 2027.

La provincia de Salta vive un momento histórico, tras confirmarse que la ingeniera Noel De Castro se convertirá en la primera mujer argentina en viajar al espacio .

Con apenas 27 años, la joven profesional encara una preparación intensiva, para una misión que promete marcar un punto de inflexión en el desarrollo científico nacional.

De Castro, oriunda de Salta y nacida en 1997, se graduó como ingeniera biomédica en la Universidad Favaloro y luego se especializó en bioastronáutica, la disciplina que analiza cómo reacciona el cuerpo humano frente a las condiciones del entorno espacial.

Con experiencia como piloto civil, logró sobresalir en un proceso de selección internacional de alta exigencia. En la actualidad, trabaja junto a distintos organismos especializados, para ultimar los detalles de los experimentos que realizará durante su permanencia en órbita terrestre.

En paralelo a la finalización de su maestría, la ingeniera inició el entrenamiento específico para convertirse en astronauta. Su preparación incluye vuelos parabólicos, prácticas de hipoxia, buceo, ejercicios de supervivencia y simulaciones de actividad extravehicular (EVA), entre otras instancias de alta exigencia . “La preparación es intensa, tanto física como mentalmente, pero también profundamente motivadora. Todo el tiempo estás al límite, pero sabiendo que vale la pena”, expresó.

“No se trata solo de un vuelo simbólico, sino de una ocasión para impulsar la ciencia, la educación y la representación. Estamos trabajando para que esta misión tenga impacto en el país, desde la formación de nuevos profesionales, hasta la inspiración de las futuras generaciones”, opinó De Castro sobre su próxima misión en una entrevista reciente.

Cómo es la misión en la que Noel De Castro llegará al espacio exterior

La misión, denominada Private Astronaut Mission (PAM), tendrá como destino la Estación Espacial Internacional y está prevista para 2027. Cada módulo cuenta con capacidad para trasladar a cuatro astronautas, y De Castro formará parte de la tripulación como una de las representantes de América Latina.

Con el objetivo de estar a la altura del desafío, la joven se entrena a diario en simuladores de alta complejidad y realiza inmersiones de buceo profundo, que recrean las condiciones de ingravidez. Su capacidad de adaptación y su serenidad ante escenarios críticos resultaron claves para que los especialistas depositaran en ella la confianza y el liderazgo de este ambicioso proyecto científico.

Más allá de la exigente preparación física, la profesional también impulsa activamente la divulgación de las vocaciones STEM entre niñas y adolescentes de todo el país. El término, sigla en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, propone un enfoque educativo integrador, que articula estas disciplinas para resolver problemas concretos de la vida real, a través del pensamiento crítico, la creatividad y la innovación, en lugar de abordarlas como materias aisladas.

El apoyo de la NASA a la astronauta argentina

La misión cuenta con un sólido respaldo institucional que articula la cooperación entre el sector público y la iniciativa privada. En el plano nacional, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales encabeza la coordinación de los experimentos que se desarrollarán en órbita.

A nivel internacional, el soporte logístico y los estándares de seguridad estarán regidos por los protocolos de la NASA, garantizando una operación de excelencia técnica en la Estación Espacial Internacional.

Este esquema de cooperación asegura la aplicación de los protocolos más rigurosos del mundo y maximiza las probabilidades de éxito de la misión fuera de la Tierra.