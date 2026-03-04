Todo lo que tenés que saber para evitar pagar impuestos por tus compras en dólares + Seguir en









El dólar barato hace que sea más accesible comprar en el exterior, pero hay que tener en cuenta algunas cuestiones.

Cómo no excederte con tus compras en el exterior. Imagen: Freepik

Cada vez más argentinos realizan compras en el exterior a través de tiendas online de compraventa populares o durante viajes al extranjero. Los precios más bajos y la mayor variedad de productos hacen que muchos consumidores opten por esta alternativa para ahorrar dinero.

Sin embargo, para gastar menos dólares y evitar costos extra es fundamental conocer los límites establecidos para ingresar productos al país. Existen franquicias que permiten traer artículos sin pagar impuestos, siempre que se respeten ciertos montos y condiciones.

Cruzar la frontera Conocé cuánto se puede traer legalmente desde afuera en auto. Imagen: El Litoral Cuál es el límite de dólares para ingresar productos del exterior El monto máximo para ingresar productos sin pagar impuestos depende del medio de transporte con el que se vuelve al país. Quienes ingresan por vía aérea o marítima tienen una franquicia de hasta 500 dólares en equipaje, a la que se pueden sumar otros 500 dólares en compras realizadas en el free shop de llegada.

En cambio, quienes regresan por vía terrestre o fluvial pueden ingresar productos por un valor de hasta 300 dólares sin pagar impuestos. Si se supera el monto permitido, se debe abonar un arancel equivalente al 50% del valor excedido, calculado según el precio de compra de los productos.

Qué productos no pagan impuestos Además de respetar los límites en dólares, existen algunos productos que pueden ingresarse sin pagar impuestos porque se consideran de uso personal. Entre ellos se incluye un teléfono celular y una notebook o tablet por persona, elementos que pueden traerse desde el exterior sin abonar aranceles adicionales.

También están exentos de impuestos las prendas de vestir y objetos de uso personal sin fines comerciales, siempre que correspondan al equipaje del viajero. Estos artículos deben ser para uso propio y no para reventa, ya que en ese caso podrían aplicarse impuestos y controles aduaneros adicionales.

