Dólar a $800, quita de subsidios, y ajuste fiscal: los economistas analizan las medidas de Luis Caputo

El ministro de Economía, Luis Caputo , anunció un paquete de 10 medidas de urgencia económica que incluye una suba del tipo de cambio oficial del 118% y que lo eleva la cotización a $800, además de otras decisiones clave como: reducir al mínimo las transferencias discrecionales del Estado Nacional a las provincias , la paralización de las licitaciones de las obras públicas , se recortarán los subsidios a la Energía y al Transporte , y la eliminación de las SIRAs y el reemplazo por un sistema que no requerirá aprobación.

El economista Alfredo Romano , presidente de Romano Group, en diálogo con Ámbito dijo que los anuncios "van en línea correcta pero faltan muchósimas circulares y resoluciones para entender bien el detalle de las medidas". "La decisión de devaluar el oficial y llevarlo a $800 en vez de $650 es una decisión que parece indicar que el BCRA va a vender caros los dólares. Porque a los 800 habrá que sumarles impuestos y percepciones que todavía no sabemos de que importe serán".

"Hay algunas cuestiones que ya las venía señalando el Gobierno, como por ejemplo, la reducción de los ministerios. Lo más lo más relevante es el salto cambiario llevando el dólar oficial $800 y manteniendo el impuesto PAIS para las importaciones. Resta saber si van a tener un aumento o va a seguir la misma tasa que tienen hoy en día las importaciones " añadió Caprarulo. " Vamos a tener un fogonazo inflacionario en diciembre y en los meses subsiguientes y por eso me parece correcta, pero insuficiente, la medida de duplicar la AUH y aumentar en un 50% la tarjeta alimentaria ", cerró.

Luis Caputo sobre la crisis: "Hemos sido adictos al déficit fiscal"

El ministro de Economía, Luis Caputo, dio en un mensaje grabado su diagnóstico de la situación actual: "Los argentinos somos cada vez más pobres, con un déficit fiscal que supera los 5,5% del PBI; con un Banco Central con una hoja de desbalance absolutamente deteriorada, sin dólares en sus activos y con el equivalente a tres bases monetarias en pasivos remunerados; una emisión monetaria en estos 4 años de más de 20 puntos del PBI que ha hecho que actualmente la inflación navegue al 300% anual".

Al respecto, el economista Amilcar Collante, del Centro de Estudios Económicos del Sur, analizó "El eje está puesto en lo fiscal. Es fuerte el tema la obra pública y transferencia a provincias si es una reducción con mucho costo político. La reducción de tarifas hay que ver en qué magnitud. Para ver la reducción de subsidios económicos que es una partida de 2,3% del PBI. La cuestión cambiaria también tiene sesgo fiscal".

"Se mantiene el impuesto PAIS, aunque no se mencióno el importe esperable que es 30%", añadió. Respecto al nivel del dólar, Collante dijo que es un dólar alto pero hay una dinámica de precios muy disparada. "También la suba en retenciones no agropecuarias fue en línea a lo fiscal. Es probable que con impuestos PAIS más el recorte y licuación de gasto puede mostrar en primer bimestre del año números con ahorro fiscal (porque le juega a favor la estacionalidad)".

Fuerte eje fiscal, ajuste, y el fin de las SIRAS

En charla con Ámbito, Gabriel Caamano, economista en Ledesma dijo que el anuncio del plan "tiene un corazón fiscal importante porque tiene un bloque de ajuste político que es más una legitimación del proceso de ajuste que los significativos que aportan ajuste". Al respecto, el economista se refirió a los anuncios de Caputo sobre que no se renovarán los contratos laborales del Estado que tengan menos de 1 año de vigencia y que se decreta la suspensión de la pauta del Gobierno Nacional por un año.

"Después está la parte más gruesa del ajuste por el lado del gasto, que tarda un tiempo en impactar y hay que ver a qué velocidad se hace que es el tema de la reducción de las transferencias discrecionales a las Provincias, y el tema de la reducción de la obra pública vía las licitaciones que todavía no salieron", dijo y añadió: "Sobre la reducción de los subsidios no dijo que es una eliminación y también hay un proceso, que hay llamar a las audiencias públicas".

Con respecto a los planes sociales, para Caamaño, "dejarlos como en el Presupuesto 2023 es una licuación de esas subvenciones". En cuanto a los anuncios monetarios, recordó que "vamos a tener un dólar oficial a $800 y un desdoblamiento impositivo para las importaciones con la aplicación del impuesto PAÍS al 30% a todas las importaciones. Falta definir el incremento de las retenciones de las exportaciones que no son agropecuarias".

Al respecto resaltó que "hay un bloque que es un impuestazo, una suba fuerte de la presión tributaria que promete ser transitoria" y especificó: "También tenés suba de retenciones con aumento el tipo de cambio". En cuanto a la eliminación de las SIRAS, analizó: "Habra un nuevo sistema que será un registro y no tendrás que pedir permiso, no habrá discrecionalidad, tampoco queda claro cómo y cuáles son los tiempos". "No hay nada del cepo de las restricciones del control de cambios, veremos si hay algo de eso mañana por el lado del Banco Central", cerró.

Salarios, desempleo y consumo

El economista Pablo Tigani resaltó "provocarán la destrucción de gran parte de la industria que será sustituída por sectores populares y medios a la agricultura la ganadería y los bancos". "Van a pulverizar el salario en pesos, generar un aumento del desempleo, la caída del consumo, la caída de la inversión, un amento de la pobreza y un aumento de la indigencia", detalló. "Impulsarán una fuerte inflación inicial para licuar la deuda en pesos y van a impulsar una recesión para detener la inflación", añadió.

"Para hacer todo lo que anunciaron van a tener que reprimir la protesta social, que puede ser de magnitudes desconocidas", cerró.