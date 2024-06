Dólar blue récord: cuál es el piso y hasta dónde puede subir, según los gurúes de la city

En charla con este medio, Walter Morales, presidente Wise Capital dijo que ellos ven un piso de $1.200. "No vemos se dispare demasiado. A pesar de las dudas que que se ven con el paquete fiscal, que no sale la baja de Bienes Personales y la suba de Ganancias, pensamos que los superávit se va a seguir manteniendo y eso van a ser buenas noticias para todas las renovaciones las deudas (Lecaps, etc)", amplió.