Chau plazo fijo: cuánto gano a 30 días si invierto $550.000

Conocé los porcentajes que determinan el rendimiento de este método de ganancia y las variabilidades que aplican según modalidad.

La rentabilidad de los plazos fijos volvió a quedar en el centro de atención, tras las últimas modificaciones de tasas que aplicaron distintos bancos en mayo de 2026. Con un escenario marcado por la inflación, la evolución del dólar y los cambios en las estrategias de ahorro, muchos argentinos buscan conocer cuánto dinero pueden obtener si inmovilizan sus pesos durante 30 días.

El plazo fijo tradicional está entre las herramientas más utilizadas por quienes priorizan una inversión simple, previsible y con rendimiento conocido desde el inicio de la operación. Aunque las tasas actuales se encuentran lejos de los niveles que supieron ofrecer meses atrás , miles de ahorristas todavía eligen esta alternativa para proteger parte de sus ingresos.

Actualmente, las tasas nominales anuales (TNA) de los principales bancos privados y públicos se ubican en torno al 31% y 34%, aunque cada entidad define su propio porcentaje. El rendimiento final puede variar según el banco elegido, ya que cada entidad actualiza sus tasas en función de su política comercial y de las condiciones del mercado financiero.

El cálculo surge de dividir la tasa anual por los 12 meses del año y aplicar el interés proporcional al monto depositado durante 30 días. Por ese motivo, antes de constituir el plazo fijo conviene revisar la tasa vigente en cada banco para comparar rendimientos.

Algunas entidades realizan diferencias entre las tasas online y las presenciales, por lo que resulta conveniente consultar previamente cuál ofrece mayor rendimiento antes de concretar la inversión. En muchos casos, los bancos impulsan el uso de canales digitales mediante tasas más competitivas.

Más allá del canal elegido, el plazo fijo sigue siendo una de las alternativas más conservadoras del mercado financiero argentino. Su principal atractivo continúa siendo la previsibilidad, ya que desde el primer día el ahorrista conoce cuánto dinero obtendrá al finalizar los 30 días.

Por home banking

La mayoría de los usuarios realiza hoy sus inversiones mediante home banking o aplicaciones móviles. El sistema permite constituir un plazo fijo en pocos minutos sin necesidad de concurrir a una sucursal bancaria.

Para hacerlo, el cliente debe:

ingresar a su cuenta

seleccionar la opción “Inversiones” o “Plazo fijo”

indicar el monto deseado

elegir el período de colocación (el mínimo legal continúa siendo de 30 días para el plazo fijo tradicional en pesos)

En la opción virtual o electrónica, una inversión de $550.000 a 30 días genera intereses por $7.684,93, lo que da un monto total de $557.684,93 al vencimiento. En este caso, la Tasa Nominal Anual (TNA) es de 17,00% y la Tasa Efectiva Anual (TEA) alcanza el 18,39%.

La operatoria digital ganó terreno porque ofrece rapidez, disponibilidad las 24 horas y acceso inmediato a la acreditación del dinero una vez cumplido el plazo establecido. Además, muchos bancos informan en tiempo real cuánto se cobrará al vencimiento antes de confirmar la operación. Otra ventaja del home banking es la posibilidad de renovar automáticamente el capital y los intereses, una modalidad elegida por quienes buscan mantener el ahorro invertido sin realizar el trámite nuevamente todos los meses.

Por sucursal

Aunque la modalidad digital domina las operaciones bancarias, todavía existen clientes que prefieren constituir sus plazos fijos de manera presencial. Esto suele ocurrir especialmente entre adultos mayores o usuarios que desean asesoramiento personalizado antes de invertir. En las sucursales, el procedimiento es similar al digital: el cliente informa el monto, el plazo y la modalidad del depósito. Luego recibe un comprobante con la tasa pactada y la fecha exacta de vencimiento.

La alternativa presencial en sucursal con un plazo de 30 días y un capital inicial de $550.000 tiene un rendimiento levemente superior. Los intereses obtenidos ascienden a $7.910,96 y el monto total al finalizar el período llega a $557.910,96. Para esta modalidad, la TNA se ubica en 17,50% y la TEA en 18,98%.