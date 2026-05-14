Federico Pieruzzini, de Eximar, sobre el mercado automotor: "El segundo semestre va a repuntar y tendremos un año similar a 2025"

El CEO de Eximar y referente de Ditecar habló sobre el avance del nuevo tramo de Vía Viva Libertador, que incorporará concesionarios de Audi, Ducati, Volvo y Land Rover, además de propuestas gastronómicas. También analizó el presente del mercado automotor, el impacto de las marcas chinas y la necesidad de una reforma impositiva para el sector.

En el marco de una recorrida por los avances de obra de Vía Viva Libertador, el nuevo desarrollo que transformará los bajos del viaducto ferroviario en un polo comercial y gastronómico, Federico Pieruzzini detalló cómo será el desembarco de las marcas automotrices premium que integrarán el proyecto.

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La apuesta de Autovisiones y Ditecar en el tramo Libertador se enmarca en una inversión total del proyecto Vía Viva de u$s20 millones, la mayor destinada a un desarrollo urbano comercial bajo viaducto en la historia del país. Los 10.000 m2 construidos representan el mayor polo automotriz premium en un mismo espacio en Argentina.

El CEO de Eximar (importador de las marcas premium Volvo, Jaguar, Land Rover y de la china MG) y referente de Ditecar anticipó que las aperturas comenzarán en junio y proyectó una recuperación del mercado automotor en el segundo semestre. Además, se refirió al avance de las automotrices chinas y reclamó una estructura impositiva diferencial para impulsar la electromovilidad.

Periodista: VíaViva avanza con un nuevo tramo del proyecto, que incluye concesionarios de autos ¿Cómo lo están encarando? ¿Cuáles son los plazos?

Federico Pieruzzini: Nosotros estamos encarando el proyecto con el objetivo de llegar a una apertura 100% completa durante 2026. Vamos a empezar a partir de junio con la apertura gradual de los espacios sobre el eje de Avenida del Libertador, desde Dorrego hacia Pampa. La idea es arrancar a mediados de junio con Audi y Ducati, después seguir con Volvo, luego Land Rover y así sucesivamente hasta completar todo el proyecto.

P: ¿Qué más va a incluir este nuevo tramo?

F.P.: Va a incluir un sector gastronómico con vista hacia Plaza Bolivia, además de otro esquema de restaurantes con acceso al Racket Club. También va a haber cafés de especialidad y otros conceptos vinculados a la experiencia y al lifestyle.

P: Como empresario del sector automotor, ¿es un buen contexto para los importadores?

F.P.: Desde mi opinión, sí. Estamos en un año bisagra. Entendemos que la economía todavía está planchada y que hoy no tenemos los patentamientos que esperábamos, pero estoy convencido de que va a ser un año similar al 2025. Tenemos que seguir trabajando para sostener las ventas.

P: Entonces, espera una mejora para el segundo semestre.

F.P.: Sí, sin dudas. El segundo semestre va a repuntar y vamos a terminar con un nivel de ventas similar. Históricamente siempre hay una reactivación en la segunda mitad del año.

P: ¿Cuáles cree que van a ser los drivers de esa recuperación?

F.P.: Principalmente, la baja de tasas de interés. Todo indicaría que van a seguir bajando. Además, el 2026 arrancó con la baja del impuesto interno, y eso claramente impulsó las ventas. El segundo semestre suele aportar un volumen adicional que el mercado siempre espera.

P: ¿Cómo ve hoy el equilibrio entre precios, dólar y competencia impositiva para los importadores?

F.P.: Con respecto al dólar y al esquema cambiario actual, es una gran oportunidad, sobre todo para las marcas chinas que desembarcaron en los últimos dos años. El beneficio impositivo las hace muy competitivas frente a las marcas tradicionales.

P: Desde Eximar también están apostando por automotrices chinas, con MG. ¿Cuál puede ser el techo de participación?

F.P.: Depende de cómo cada marca se adapte al mercado. Hoy existe un cupo de 50.000 autos que se divide entre terminales e importadores. Ese cupo eventualmente se va a terminar agotando y ahí empieza el verdadero partido: ver cómo las marcas se adaptan fuera de ese esquema de beneficios.

P: ¿El cupo, tal como está planteado, es positivo?

F.P.: Considero que tiene sentido dentro de una situación de transición y emergencia. Fue desafiante desembarcar con estas marcas, sobre todo porque llegaron con precios muy competitivos. Pero cuando el cupo se termine, va a haber que saber moverse e identificar bien las necesidades del mercado.

P: ¿Y cómo observa la situación impositiva en general?

F.P.: Creo que todos esperábamos una rebaja impositiva más amplia dentro del plan económico del Gobierno. En particular, pensando en el extrazona, considero que para 2027 debería empezarse a trabajar en una escala lógica vinculada a la tecnología de los vehículos: autos eléctricos pagando 0%, híbridos reales con una alícuota intermedia, por ejemplo del 15%, y vehículos de combustión con una carga mayor, del orden del 35%. Una escala diferencial que permita que todos sigamos siendo competitivos: marcas chinas, tradicionales y premium. La idea es que todos puedan crecer bajo reglas claras.

P: ¿Cuál es el comportamiento del mercado de alta gama?

F.P.: Está en un buen momento, principalmente por el dólar planchado, pero también porque hubo una demanda contenida de años, cuando no entraban productos. Hoy, tener una apertura importadora del 100% favorece la llegada de autos de ese segmento. También se vio favorecido la alta gama por la baja de los impuestos internos, que mejoraron los precios de la categoría.