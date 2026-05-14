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14 de mayo 2026 - 07:00

Licencia de conducir: cuáles son los requisitos y cuánto sale en mayo

El documento sigue siendo un requisito obligatorio para circular en todo el país y en mayo de 2026 mantiene nuevos valores y requisitos actualizados.

La licencia de conducir no solo habilita legalmente a manejar, sino que también certifica que la persona cumple condiciones mínimas de aptitud física, visual y psicológica.

La licencia de conducir no solo habilita legalmente a manejar, sino que también certifica que la persona cumple condiciones mínimas de aptitud física, visual y psicológica.

La licencia de conducir es uno de los documentos obligatorios para poder circular legalmente en Argentina. Durante mayo de 2026 continúan vigentes las modificaciones aplicadas por el Gobierno nacional.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el trámite mantiene montos actualizados y exige cumplir determinados requisitos antes de iniciar el trámite. Además, las autoridades recuerdan que circular sin licencia vigente puede llevar a tener que afrontar multas económicas e incluso la retención del vehículo.

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Cuáles son los requisitos

Para tramitar o renovar la licencia de conducir en CABA es obligatorio cumplir una serie de condiciones establecidas por las autoridades de tránsito.

Entre los principales requisitos aparecen:

  • contar con usuario y clave miBA
  • tener DNI vigente con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires
  • en caso de DNI en trámite, presentar constancia junto con otro documento que acredite identidad
  • los extranjeros deben cumplir requisitos específicos según residencia
  • los menores de 18 años deben presentar autorizaciones correspondientes
  • saber leer para licencias particulares y escribir para categorías profesionales

Además, quienes soliciten licencias profesionales de categoría D deben tener al menos un año de antigüedad en clase B1 y presentar un certificado de antecedentes penales con una vigencia máxima de 30 días.

Otro requisito importante es no figurar como deudor alimentario moroso. En caso de aparecer en el registro, la licencia solamente puede emitirse por 60 días hasta regularizar la situación.

También puede solicitarse el Certificado de Legalidad cuando la licencia previa fue emitida en otro país o no posee formato nacional. Este documento evita que el conductor sea considerado principiante.

Certificado psicofísico

Desde la implementación del Decreto 196/2025, todas las renovaciones tienen que incluir un certificado de aptitud psicofísica, independientemente de la edad del conductor.

El examen puede realizarse en centros médicos públicos o privados habilitados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). El profesional registra directamente los resultados en el sistema nacional para validar la renovación.

Si el resultado del control no es bueno, el trámite puede quedar suspendido o ser rechazado hasta que se demuestre que la persona es apta para manejar.

Pesos Billetes

Cuánto sale

Durante mayo de 2026, los valores oficiales para tramitar o renovar la licencia de conducir en la Ciudad de Buenos Aires quedaron establecidos de la siguiente manera:

  • otorgamiento de Licencia (BUI): $34.200
  • Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT): $8.840

El costo final para obtener o renovar la licencia asciende a $43.040

Sin embargo, algunos grupos se encuentran exentos del pago del BUI. Entre ellos aparecen:

  • jubilados y pensionados
  • veteranos de Malvinas
  • personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD)
  • personas carentes de recursos
  • alumnos del Instituto Superior de la Seguridad Pública que necesiten licencia para sus funciones

En estos casos, solamente deben presentar la documentación correspondiente que acredite la condición.

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Cada cuánto se renueva

La vigencia del registro depende de la edad del conductor y de la categoría habilitada. Los plazos actuales son:

  • menores de 21 años: vigencia de 5 años
  • entre 21 y 65 años: vigencia de 5 años
  • entre 65 y 70 años: renovación cada 3 años
  • mayores de 70 años: renovación anual obligatoria

Las licencias continúan organizadas según tipo de vehículo:

  • Clase A: motos y triciclos
  • Clase B: automóviles y utilitarios livianos
  • Clase C: camiones sin acoplado
  • Clase D: transporte de pasajeros y vehículos de emergencia
  • Clase E: camiones articulados y maquinaria especial
  • Clase G: maquinaria agrícola

Cada categoría puede requerir exámenes específicos adicionales según el tipo de uso del vehículo.

Multa autos

Multas por no tenerla al día

Conducir sin licencia vigente es considerado una infracción grave dentro de la Ley de Tránsito. Durante los controles vehiculares, las autoridades pueden solicitar el registro junto con la documentación obligatoria del vehículo.

En caso de no contar con la licencia al día, las multas en CABA ascienden actualmente a:

  • conducir sin licencia: $47.499,50

Además de la sanción económica, los agentes pueden retener el vehículo si el conductor se niega a presentar la documentación requerida.

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